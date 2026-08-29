Среди руин в Непале 105-летнюю женщину живой нашли спустя 24 часа

Сообщение о том, что в Непале среди руин спустя почти 24 часа живой спасли 105-летнюю женщину, вселило надежду во многих. Ее дом был разрушен, а сама женщина осталась под завалами.

Ситуация в прилегающем районе была крайне тяжелой. Пока продолжались поиски людей среди руин, спасателям удалось обнаружить пожилую женщину.

Ее осторожно извлекли из-под завалов и вывели в безопасное место.

То, что 105-летнюю женщину нашли живой после почти 24 часов неизвестности, придало большую надежду как спасателям, так и ее близким. То, что она выжила в момент, когда в результате стихийного бедствия было разрушено множество зданий, привлекло особое внимание.

В результате непрерывных поисков спасателей она была обнаружена под завалами и выведена в безопасную зону.

Спасение 105-летней женщины еще раз показало, что даже в самые тяжелые моменты стихийных бедствий борьба за человеческую жизнь продолжается.