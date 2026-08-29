Жуткий конфликт: Умар Нурмагомедов разоблачил ложь бывшего грузинского чемпиона

Вражда между двумя главными звездами легчайшего веса UFC — Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили вышла на новый уровень. После последних заявлений и обвинений бывшего грузинского чемпиона дагестанский боец открыто высказался, обвинив соперника во лжи и поднятии лишней шумихи в социальных сетях.

В интервью порталу ММА Фигхтинг Нурмагомедов подчеркнул, что никогда не будет в дружеских отношениях с грузинским спортсменом и что конфликт нужно решать по-мужски.

«Мы никогда не будем друзьями: Если есть проблема, подойди ко мне»

Умар Нурмагомедов заявил, что претензии Двалишвили в соцсетях безосновательны:

Вражде нет конца: «Думаю, это противостояние никогда не закончится, и мы никогда не станем друзьями. Он говорит слишком много и делает немыслимые вещи. Он даже оскорбляет моего менеджера Ризвана и распространяет всякие слухи. Свои соцсети я веду сам;

Ложь и отговорки: Двалишвили попытался втянуть в этот конфликт и моих друзей, которые просто подошли с ним поговорить. На видеозаписях отчетливо видно — никто его не трогал и не удерживал. Зачем ему врать?

Предложение открытого разговора лицом к лицу: Если ты настоящий мужчина и у тебя есть проблема, тебе не нужны ни камеры, ни интернет, ни другие люди. Если я проявил к нему неуважение, пусть не плачет за камерой, а подойдет ко мне и выскажет все в лицо».

Новое прозвище вместо «Машины»

Нурмагомедов также иронично высказался о знаменитом прозвище Мераба в октагоне: