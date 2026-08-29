Кечаги йирик г‘алабадан со‘нг Абдуқодир Ҳусановга кандай бахо ко‘йилди?
В английской Премьер-лиге действующий чемпион «Манчестер Сити» на выезде одержал уверенную победу над «Кристал Пэлас» со счетом 4:1. В составе «горожан» наш соотечественник Абдуқодир Ҳусанов вышел на поле в стартовом составе и действовал активно и надежно на правом фланге обороны.
Узбекский 22-летний футболист провел на поле до 89-й минуты матча и после отличного выполнения своих задач был заменен по решению тренерского штаба.
Надежные действия Ҳусанова на фланге
Всемирно известный авторитетный статистический портал Софаскоре оценил действия каждого футболиста, сыгравшего в этом матче, с помощью цифр и точных показателей:
Оценка Ҳусанова: Эксперты портала оценили полезную игру Абдукодира Ҳусанова в защите и при подключении к атакам в 7,1 балла;
Скорость и дисциплина: Защитник надежно действовал в единоборствах против фланговых нападающих соперника и не допускал позиционных ошибок на протяжении 89 минут;
Доверие тренера: Появление Ҳусанова в стартовом составе на позиции правого защитника показывает, что он становится важной фигурой в тактической схеме команды.
Софаскоре: Полные оценки футболистов «Манчестер Сити»
Раян Шерки — 8,6 (Лучший игрок матча, автор дубля);
Эрлинг Холанд — 8,1 (Лидер атаки, 2 гола);
Рубен Диаш — 7,7;
Марк Гехи — 7,7;
Эллиот Андерсон — 7,7;
Абдуқодир Ҳусанов — 7,1;
Фил Фоден — 6,9;
Йошко Гвардиол — 6,6;
Джанлуиджи Доннарумма — 6,4;
Антуан Семено — 6,3;
Нико О'Рейли — 6,3.
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