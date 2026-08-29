Кечаги йирик г‘алабадан со‘нг Абдуқодир Ҳусановга кандай бахо ко‘йилди?

В английской Премьер-лиге действующий чемпион «Манчестер Сити» на выезде одержал уверенную победу над «Кристал Пэлас» со счетом 4:1. В составе «горожан» наш соотечественник Абдуқодир Ҳусанов вышел на поле в стартовом составе и действовал активно и надежно на правом фланге обороны.

Узбекский 22-летний футболист провел на поле до 89-й минуты матча и после отличного выполнения своих задач был заменен по решению тренерского штаба.

Надежные действия Ҳусанова на фланге

Всемирно известный авторитетный статистический портал Софаскоре оценил действия каждого футболиста, сыгравшего в этом матче, с помощью цифр и точных показателей:

Оценка Ҳусанова: Эксперты портала оценили полезную игру Абдукодира Ҳусанова в защите и при подключении к атакам в 7,1 балла ;

Скорость и дисциплина: Защитник надежно действовал в единоборствах против фланговых нападающих соперника и не допускал позиционных ошибок на протяжении 89 минут;

Доверие тренера: Появление Ҳусанова в стартовом составе на позиции правого защитника показывает, что он становится важной фигурой в тактической схеме команды.