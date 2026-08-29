Ишимбаев раскрыл секреты перед историческим противостоянием с узбекским бойцом

В российском городе Уфа пройдет очередной крупный турнир престижной лиги Приме ФЛ, славящейся бескомпромиссными поединками. В главном бою вечера действующий чемпион лиги в весовой категории до 77 кг Ильнар «Хантер» Ишимбаев поднимется в октагон против нашего соотечественника Бобура «Каршилик» Курбонова за вакантный чемпионский пояс в среднем весе (до 84 кг).

Изначально в этот день Ишимбаев должен был встретиться в реванше с Хамзатом Куриевым по прозвищу «Маэстро». Однако за неделю до боя соперник получил серьезную травму и выбыл из строя, после чего организаторы в экстренном порядке пригласили опытного узбекистанского нокаутера Бобура Курбонова.

«Телосложение Курбонова заставило меня задуматься»: откровенное признание Хантера

Ильнар Ишимбаев раскрыл причины, по которым он согласился на этот опасный бой, несмотря на смену соперника в последний момент:

Отношение к замене соперника: «Уход Хамзата с боя меня практически не удивил, в настоящее время все меняется очень быстро. Конечно, бой с Куриевым был очень актуален для болельщиков, но в спорте такие ситуации случаются;

Разница в весе и габаритах: Когда поступило предложение насчет Бобура Курбонова, меня в первую очередь заставили задуматься его габариты. Его естественный вес — не 84 кг, а даже выше 93 кг. Это не является моим базовым весом;

Осторожность и план: Я не дрался полгода, соскучился по октагону. Взвесив все за и против, я дал согласие. Теперь я буду действовать с Курбоновым еще осторожнее, я не хочу испытывать на себе мощные удары тяжелого бойца. К тому же, это противостояние международного уровня».

На пороге нового рекорда в истории боев без перчаток

Данное противостояние дает «Хантеру» не только возможность одержать очередную победу, но и зафиксировать исторический результат: