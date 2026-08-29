Ишимбаев раскрыл секреты перед историческим противостоянием с узбекским бойцом

·28·Спорт
Ишимбаев раскрыл секреты перед историческим противостоянием с узбекским бойцом

В российском городе Уфа пройдет очередной крупный турнир престижной лиги Приме ФЛ, славящейся бескомпромиссными поединками. В главном бою вечера действующий чемпион лиги в весовой категории до 77 кг Ильнар «Хантер» Ишимбаев поднимется в октагон против нашего соотечественника Бобура «Каршилик» Курбонова за вакантный чемпионский пояс в среднем весе (до 84 кг).

Изначально в этот день Ишимбаев должен был встретиться в реванше с Хамзатом Куриевым по прозвищу «Маэстро». Однако за неделю до боя соперник получил серьезную травму и выбыл из строя, после чего организаторы в экстренном порядке пригласили опытного узбекистанского нокаутера Бобура Курбонова.

«Телосложение Курбонова заставило меня задуматься»: откровенное признание Хантера

Ильнар Ишимбаев раскрыл причины, по которым он согласился на этот опасный бой, несмотря на смену соперника в последний момент:

  • Отношение к замене соперника: «Уход Хамзата с боя меня практически не удивил, в настоящее время все меняется очень быстро. Конечно, бой с Куриевым был очень актуален для болельщиков, но в спорте такие ситуации случаются;

  • Разница в весе и габаритах: Когда поступило предложение насчет Бобура Курбонова, меня в первую очередь заставили задуматься его габариты. Его естественный вес — не 84 кг, а даже выше 93 кг. Это не является моим базовым весом;

  • Осторожность и план: Я не дрался полгода, соскучился по октагону. Взвесив все за и против, я дал согласие. Теперь я буду действовать с Курбоновым еще осторожнее, я не хочу испытывать на себе мощные удары тяжелого бойца. К тому же, это противостояние международного уровня».

На пороге нового рекорда в истории боев без перчаток

Данное противостояние дает «Хантеру» не только возможность одержать очередную победу, но и зафиксировать исторический результат:

  • Шанс стать обладателем двух поясов: Если Ильнар Ишимбаев, являющийся на данный момент чемпионом в полусреднем весе (77 кг), одержит победу в этом поединке, он станет первым спортсменом в истории боев без перчаток, одновременно владеющим чемпионскими титулами в двух весовых категориях;

  • План узбекского бойца: Бобур «Каршилик» Курбонов же, несмотря на короткое уведомление, нацелен победить фаворита и привезти пояс Приме ФЛ в Узбекистан.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Жуткий конфликт: Умар Нурмагомедов разоблачил ложь бывшего грузинского чемпионаЖуткий конфликт: Умар Нурмагомедов разоблачил ложь бывшего грузинского чемпионаСегодня, 14:22Карлос Пратес заявил, что нашел слабое место Ислама Махачева!Карлос Пратес заявил, что нашел слабое место Ислама Махачева!Сегодня, 14:16Кечаги йирик г‘алабадан со‘нг Абдуқодир Ҳусановга кандай бахо ко‘йилди?Кечаги йирик г‘алабадан со‘нг Абдуқодир Ҳусановга кандай бахо ко‘йилди?Сегодня, 13:47Раян Шерки раскритиковал свою игру после победы над Кристал ПэласРаян Шерки раскритиковал свою игру после победы над Кристал ПэласСегодня, 12:55Большой план Махмуда Мурадова: в декабре он снова проведет бой за пояс (видео)Большой план Махмуда Мурадова: в декабре он снова проведет бой за пояс (видео)Сегодня, 10:48Акбаржон Исламбоев победил бразильца на турнире ЛФА 240! (видео)Акбаржон Исламбоев победил бразильца на турнире ЛФА 240! (видео)Сегодня, 10:41
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)