Компания Apple официально объявила дату презентации своего первого складывающегося iPhone

Apple официально подтвердила, что проведет свою очередную крупную презентацию 9 сентября. Преддверие мероприятия усилило слухи о первом в истории компании складывающемся iPhone.

Сообщается, что ожидаемое новое устройство будет открываться и закрываться в виде «книги», а в разложенном состоянии получит более крупный внутренний экран.

Если эта информация подтвердится, это будет означать выход Apple на рынок складывающихся смартфонов.

Наибольший интерес вызывают цена устройства и то, с какими технологиями Apple представит складывающийся iPhone. По неофициальным данным на данный момент, стоимость нового iPhone может составить в пределах 2 000–2 500 долларов.

Однако Apple пока официально не объявляла окончательную цену и технические характеристики устройства.

Ожидается, что на презентации 9 сентября помимо складывающегося iPhone будут продемонстрированы и другие новые устройства.

Среди них:

iPhone 18 Pro;

iPhone 18 Pro Max;

новые Apple Watch;

AirPods 5.