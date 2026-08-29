Компания Apple официально объявила дату презентации своего первого складывающегося iPhone
Apple официально подтвердила, что проведет свою очередную крупную презентацию 9 сентября. Преддверие мероприятия усилило слухи о первом в истории компании складывающемся iPhone.
Сообщается, что ожидаемое новое устройство будет открываться и закрываться в виде «книги», а в разложенном состоянии получит более крупный внутренний экран.
Если эта информация подтвердится, это будет означать выход Apple на рынок складывающихся смартфонов.
Наибольший интерес вызывают цена устройства и то, с какими технологиями Apple представит складывающийся iPhone. По неофициальным данным на данный момент, стоимость нового iPhone может составить в пределах 2 000–2 500 долларов.
Однако Apple пока официально не объявляла окончательную цену и технические характеристики устройства.
Ожидается, что на презентации 9 сентября помимо складывающегося iPhone будут продемонстрированы и другие новые устройства.
Среди них:
iPhone 18 Pro;
iPhone 18 Pro Max;
новые Apple Watch;
AirPods 5.
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