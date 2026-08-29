Карлос Пратес заявил, что нашел слабое место Ислама Махачева!

·20·Спорт
Карлос Пратес заявил, что нашел слабое место Ислама Махачева!

В полусреднем дивизионе UFC формируется новое грозное противостояние. Опасный бразильский нокаутер Карлос Пратес подробно проанализировал чемпионский бой между действующим чемпионом Исламом Махачевым и Иэном Мачадо Гэрри, а также объявил, что у него есть план по победе над российской звездой.

В развернутом интервью своему соотечественнику Гилберту Бёрнсу Пратес заявил, что, изучив защитный стиль Гэрри, он полностью убедился в возможности нейтрализовать партер и прессинг Махачева у сетки.

«Увидев защиту Гэрри, моя уверенность удвоилась»

Карлос Пратес остановился на тактических деталях, которые он заметил во время боя:

  • Резкий рост уверенности: «Честно говоря, после просмотра этого противостояния моя уверенность в себе еще больше возросла. Учитывая увиденное и то, что у меня есть достаточно времени для полноценной подготовки, я верю, что действительно смогу победить его;

  • Защита у сетки: Я видел, как Иэн защищался в некоторых позициях. Это точно такие же движения, какие делаю я, когда прижимаюсь к сетке. Я даже использовал именно этот стиль защиты в спаррингах против самого Иэна;

  • Превосходство в росте и антропометрии: Мачадо довольно рослый, из-за чего Махачеву было очень тяжело заходить ему за спину и устанавливать контроль ногами. Тогда я сказал себе, что тоже смогу легко адаптироваться к такой ситуации. Думаю, с этим парнем покончено — я доберусь до него», — заявил бразильский боец.

Позиция Махачева: Когда пройдет бой?

Ислам Махачев, одолевший ирландца Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей, также не скрывал, что не избегает этого противостояния:

  • Главный претендент: Российский чемпион видит Карлоса Пратеса в качестве своего следующего главного соперника на пути защиты чемпионского пояса;

  • Сроки проведения поединка: По словам Махачева, этот долгожданный центральный бой может быть организован в октагоне UFC в конце текущего или в начале 2027 года.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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