Шутка о том, что «мы станем сватьями», стала реальностью: Дилсоз рассказала о своей семье (видео)

Певица Дилсоз в одном из своих интервью рассказала о том, как познакомилась с мужем, и о роли судьбы в их отношениях.

В ходе беседы ведущий спросил певицу, насколько она верит в судьбу при выборе супруга. Он также напомнил, что их матери были знакомы еще в молодости и в шутку загадали в будущем стать сватьями.

По словам Дилсоз, ее мама и свекровь родились в один месяц, работали в одном месте и были подругами. В те годы, хотя их дети еще не родились, они в шутку загадали: «Если у меня родится девочка, а у тебя мальчик, мы станем сватьями».

«Говорят же, что ангел говорит “аминь” на каждое слово. Если искренне и красиво о чем-то пожелать, это сбывается. Моя мама и свекровь в молодости шутили друг с другом, что станут сватьями. Одна говорила: “у меня будет девочка”, другая — “у меня мальчик”. Спустя годы, посмотрите, как распорядилась судьба», — рассказала певица.

Интересно, что Дилсоз и Фаррух Раимов позже познакомились в сфере искусства. По словам певицы, они узнали друг друга во время учебы в колледже, и между ними вспыхнула любовь.

Дилсоз подчеркнула, что их знакомство произошло не благодаря прежнему намерению матерей, а по воле судьбы.

«Моя мамуля, то есть свекровь, говорила: “Я ведь заранее сказала, что женю эту девушку на тебе”. Но мы познакомились не через наших матерей. Мы встретились волею судьбы, и между нами возникла любовь», — вспоминает Дилсоз.

Певица охарактеризовала эту историю как удивительное сочетание искренних жизненных намерений и судьбы.

Для информации, Гўзал Джуманиязова (известная под псевдонимом Дилсоз) родилась 8 мая 1989 года в городе Навои Навоийской области. Дилсоз замужем за творческим деятелем Фаррухом Раимовым.