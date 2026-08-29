Apple может начать прием предзаказов на iPhone 18 Pro позже обычного

·15·Технологии
Apple может начать прием предзаказов на iPhone 18 Pro позже обычного

Ведущая компания в мире технологий Apple готовится внести изменения в график продаж новых устройств, презентация которых ожидается в следующем месяце. Как сообщает издание Маквелт, на этот раз предзаказ на iPhone 18 Pro и другие гаджеты может быть перенесен с привычной пятницы на субботу. Это изменение имеет важное значение как для Apple, так и для мирового рынка, корректируя привычный график покупок для клиентов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно имеющимся данным, следующая крупная презентация Apple запланирована на 9 сентября 2026 года. В рамках этого мероприятия ожидается демонстрация флагмана iPhone 18 Pro, первого в истории компании складного iPhone, а также смарт-часов Apple Watch Сериес 12 и Ultra 4. По традиции, предзаказы на новые продукты открывались в пятницу той же недели, когда проходила презентация.

Основная причина изменения даты

Однако календарные особенности сентября вынуждают руководство Apple пересмотреть этот традиционный график. Дело в том, что в 2026 году первая пятница после презентации выпадает на 11 сентября. Запуск коммерческих кампаний, включая продажи новых продуктов, в эту дату, которая является днем траура в США и во всем мире, не соответствует политике и этическим нормам компании.

В связи с этим ожидается, что Apple отложит старт предзаказов на один день, назначив его на субботу, 12 сентября. Примечательно, что компания уже применяла подобную практику одиннадцать лет назад. В 2015 году, когда 11 сентября также выпало на пятницу, предзаказы на модели iPhone 6с и iPhone 6с Plus были открыты именно в субботу, 12 сентября.

Изменения по времени и другие новости

Источники отмечают, что может измениться не только дата, но и точное время начала приема предзаказов. Вместо традиционного старта в 5:00 утра по тихоокеанскому времени, Apple, как ожидается, начнет процесс ночью, а именно в 12:00. Это может создать определенные удобства или неудобства для покупателей в разных регионах при расчете времени.

При этом существует вероятность, что не все ожидаемые устройства поступят в продажу одновременно. Например, если iPhone 18 Pro и новое поколение Apple Watch станут доступны для заказа в середине сентября, то первый складной смартфон компании, как предполагается, будет представлен немного позже — в конце сентября. Ожидается, что Apple опубликует официальное заявление по поводу этих изменений ближе к дате презентации.

AppleiPhone 18 ProApple WatchТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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