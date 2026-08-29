Ворщики украли 105 килограммов куриного мяса из едущего на большой скорости грузовика (видео)

·24·Мир
Ворщики украли 105 килограммов куриного мяса из едущего на большой скорости грузовика (видео)

Необычная кража, произошедшая в Египте, вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Воры унесли 105 килограммов куриного мяса из грузовика, двигавшегося на большой скорости. Кадры происшествия многим напомнили сцены из фильмов «Форсаж».

На распространенном видео видно, как двое мужчин перебрасывают коробки из движущегося грузовика в пикап.

Водитель грузовика перевозил в общей сложности 4 тонны куриного мяса. Он не заметил момент кражи и обнаружил пропажу 105 килограммов продукции позже. В ходе следствия правоохранительные органы выявили группу из 6 человек, предположительно причастных к преступлению.

Сообщается, что все подозреваемые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

В процессе их задержания подозреваемые открыли огонь по полиции. По официальным данным, в результате перестрелки 3 подозреваемых были ликвидированы, еще 3 — задержаны.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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