Муроджон Азимов: «Эта награда прикреплена к груди народа Кашкадарьи» (видео)
26 августа в резиденции «Куксарой» в Ташкенте накануне 35-летия государственной независимости Республики Узбекистан состоялась торжественная церемония награждения государственными наградами соотечественников, вносят достойный вклад в развитие страны.
В ходе мероприятия Президент Шавкат Мирзиёев наградил хокима Кашкадарьинской области Муроджона Азимова орденом «Фидокорона хизматлари учун» («За самоотверженный труд»).
Получив высокую награду, Муроджон Азимов выступил с речью и подчеркнул, что воспринимает это признание как оценку труда не только его самого, но и всего населения Кашкадарьи.
«Уважаемый Президент, эта высокая награда — великая честь, прикрепленная не только к моей груди, но и к груди любящего Вас всем сердцем народа Кашкадарьи!
Клянусь верой и правдой служить Республике Узбекистан, моему народу и моему Президенту», — сказал Муроджон Азимов.
Высказанные на церемонии слова также широко обсуждаются в социальных сетях.
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