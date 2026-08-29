Муроджон Азимов: «Эта награда прикреплена к груди народа Кашкадарьи» (видео)

26 августа в резиденции «Куксарой» в Ташкенте накануне 35-летия государственной независимости Республики Узбекистан состоялась торжественная церемония награждения государственными наградами соотечественников, вносят достойный вклад в развитие страны.

В ходе мероприятия Президент Шавкат Мирзиёев наградил хокима Кашкадарьинской области Муроджона Азимова орденом «Фидокорона хизматлари учун» («За самоотверженный труд»).

Получив высокую награду, Муроджон Азимов выступил с речью и подчеркнул, что воспринимает это признание как оценку труда не только его самого, но и всего населения Кашкадарьи.

«Уважаемый Президент, эта высокая награда — великая честь, прикрепленная не только к моей груди, но и к груди любящего Вас всем сердцем народа Кашкадарьи!

Клянусь верой и правдой служить Республике Узбекистан, моему народу и моему Президенту», — сказал Муроджон Азимов.

Высказанные на церемонии слова также широко обсуждаются в социальных сетях.