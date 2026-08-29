24 часа под грязевым слоем: в Непале чудом спасли 94-летнюю бабушку (Видео)
Вслед за страшным стихийным бедствием в Непале — мощными наводнениями и оползнями — была проведена драматическая спасательная операция, взбудоражившая мировые СМИ и социальные сети.
Государственный дом престарелых, расположенный в округе Расува, оказался полностью разрушен под мощным потоком воды. Единственной выжившей среди проживавших в этом учреждении оказалась 94-летняя Гунакешари Бохара (в некоторых источниках — Гуна Майя Бохара).
Спасение в ковше экскаватора: стойкость спасателей
В результате обрушения дома престарелых пожилая женщина провела под густой грязью, жижей и обломками бетона почти 24 часа:
Поиски и обнаружение: Полиция и спасательные группы, проводившие поисковые работы в районе Тупче округа Нувакот, нашли женщину живой среди илистых масс;
Необычный метод спасения: Учитывая возраст и физическое состояние бабушки, для ее безопасного извлечения из опасного грязевого потока аккуратно задействовали тяжелую строительную технику — ковш экскаватора;
Состояние и доставка в больницу: 94-летняя пострадавшая, чье тело было полностью покрыто грязью и находившаяся в тяжелом шоковом состоянии, была немедленно доставлена в больницу «Chakra Dev Hospital». Врачи смогли спасти ее жизнь.
Масштаб катастрофы в Непале: мобилизовано более 5 000 военнослужащих
Непрекращающиеся проливные дожди вызвали беспрецедентные бедствия в горных районах страны:
Основные зоны удара: Самая мощная волна стихии пришлась на населенные пункты, расположенные вдоль рек Бхоте-Коси и Тришuli;
Масштабная операция: К поисково-спасательным работам в регионах было привлечено более 5 000 военнослужащих и сотрудников полиции Непала.
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