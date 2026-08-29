Производительность игрового ноутбука Asus резко возросла после замены жидкого металла

Проблема перегрева в современных игровых ноутбуках встречается часто, и даже небольшие дефекты в системе охлаждения могут серьезно повлиять на работу устройства. Пользователь форума Reddit сообщил, что после замены жидкого металла на обычную термопасту в своем ноутбуке Asus РОГ Зефйрус М16 показатели его производительности значительно улучшились. Этот эксперимент еще раз продемонстрировал важность термоинтерфейсов, используемых в высокопроизводительных мобильных компьютерах. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, мощный ноутбук Asus РОГ Зефйрус М16, приобретенный в феврале 2023 года, со временем начал перегреваться и самопроизвольно выключаться. Чтобы определить причину проблемы, пользователь решил самостоятельно проверить систему охлаждения. В результате на кристалле процессора и поверхности радиатора были обнаружены странные отложения и повреждения.

Жидкий металл и его свойства

Специалисты отмечают, что жидкий металл широко используется в современных мощных ноутбуках благодаря своей высокой теплопроводности. Однако такой термоинтерфейс требует качественной изоляции. Помимо электропроводности, галлий в его составе способен вступать в химическую реакцию с некоторыми металлами. Именно поэтому производители используют поверхности с медным или никелевым покрытием, а также специальные защитные барьеры вокруг кристалла.

Чтобы устранить проблему, пользователь очистил систему охлаждения, в качестве временного решения нанес термопасту Г900 и заказал термоинтерфейс с фазовым переходом Хонейвелл ПТМ7950. После этих изменений производительность ноутбука в играх резко возросла. В некоторых проектах частота кадров увеличилась почти в три раза.

Делясь своими впечатлениями, пользователь написал: «Я был в шоке от того, насколько лучше стал работать мой ноутбук в плане температуры. Он греется гораздо меньше и больше не перезагружается. В игре, в которую я играю с детьми, частота кадров выросла в 2-3 раза. Это просто невероятно».

Выводы для дальнейшего использования

На данный момент нет официальных подтверждений того, что Asus добавляла в жидкий металл какие-либо абразивные химические вещества или что именно они стали причиной обнаруженных повреждений. По мнению экспертов, возникшие неисправности могут быть результатом естественной деградации термоинтерфейса в процессе многолетней эксплуатации или его неравномерного распределения.

Подобные случаи напоминают владельцам игровых ноутбуков о важности периодической проверки состояния системы охлаждения. Хотя жидкий металл обеспечивает высокую эффективность, данный инцидент наглядно показал, что процесс его обслуживания и замены требует большого внимания и осторожности.