Те, кто женился на реальных предметах: история странных «браков» (фото)

В мире некоторые люди заявляют, что устанавливают сильные эмоциональные отношения не с обычными людьми, а с различными предметами и сооружениями. Такое явление описывается как романтическая или эмоциональная привязанность к объекту. Ниже приведены самые популярные истории такого рода.

Эрика Лабри и Эйфелева башня

Американская лучница Эрика Лабри в 2007 году провела символическую церемонию бракосочетания с Эйфелевой башней в Париже. Она заявила о своей сильной эмоциональной привязанности к башне и позже стала использовать имя Эрика Эйфель. Этот брак не был признан юридически.

Меривоне Роча Мораес и тряпичная кукла

Бразильянка Меривоне Роча Мораес прославилась тем, что в 2021 году сыграла символическую свадьбу с большой куклой по имени Марсельо, которую сшила ей мама. Она провела с Марсельо свадьбу, торжество и даже «медовый месяц». Позже в социальных сетях появились видеоролики об их «семье». Есть информация, что женщина, «вышедшая замуж» за куклу, родила тройню и рассказала историю своей беременности.

Аарон Червенак и смартфон

Режиссер из Лос-Анджелеса Аарон Червенак 20 мая 2016 года провел символическую церемонию бракосочетания со своим смартфоном в Литтле Вегас Чапел в Лас-Вегасе. На церемонии объявили о его браке со «смартфоном», и он запечатлел это необычное событие на видео.

Паскаль Селлик и одеяло

Британская художница Паскаль Селлик в 2019 году провела символическую церемонию бракосочетания со своим одеялом. Она охарактеризовала одеяло как «самые близкие и надежные отношения» в своей жизни, отметив, что оно всегда рядом и приносит утешение. Церемония прошла в городе Эксетер, в ней приняли участие около 120 гостей.

Стоит отметить: большинство этих «браков» не являются юридическими союзами, а представляют собой личные или символические церемонии. Сама Эрика Эйфель подчеркивала, что ее отношения с Эйфелевой башней не признаются законным браком.