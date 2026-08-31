На территории Узбекистана зафиксировано очередное землетрясение
31 августа в 14:58:44 на территории Узбекистана произошло землетрясение. Эпицентр располагался в городе Газли Бухарской области, сообщает smrm.uz.
Магнитуда землетрясения составила 3,8. Колебания почвы были зафиксированы на глубине 10 километров. Координаты эпицентра: 40,28 градуса северной широты и 63,37 градуса восточной долготы.
Расстояние от Ташкента до эпицентра составило 504 километра, он расположен в юго-западном направлении от столицы.
Землетрясение ощущалось в некоторых регионах Узбекистана. В городе Газли сила толчков составила 3 балла, город находится в 18 километрах от эпицентра.
В Пешкунском районе землетрясение ощущалось силой в 2 балла. Этот район находится в 35 километрах от эпицентра. В Жондорском районе также зафиксированы толчки силой 2 балла, расстояние составило 47 километров.
Информация о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения на данный момент не поступала.
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