На территории Узбекистана зафиксировано очередное землетрясение

31 августа в 14:58:44 на территории Узбекистана произошло землетрясение. Эпицентр располагался в городе Газли Бухарской области, сообщает smrm.uz.

Магнитуда землетрясения составила 3,8. Колебания почвы были зафиксированы на глубине 10 километров. Координаты эпицентра: 40,28 градуса северной широты и 63,37 градуса восточной долготы.

Расстояние от Ташкента до эпицентра составило 504 километра, он расположен в юго-западном направлении от столицы.

Землетрясение ощущалось в некоторых регионах Узбекистана. В городе Газли сила толчков составила 3 балла, город находится в 18 километрах от эпицентра.

В Пешкунском районе землетрясение ощущалось силой в 2 балла. Этот район находится в 35 километрах от эпицентра. В Жондорском районе также зафиксированы толчки силой 2 балла, расстояние составило 47 километров.

Информация о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения на данный момент не поступала.