В Китае создали робота-лошадь, на котором можно ездить верхом

·18·Технологии
В Китае создали робота-лошадь, на котором можно ездить верхом

Китайский стартап ДаксАИ продемонстрировал четвероногого робота по имени Киджи Кс1, на котором может передвигаться человек. Устройство было представлено в 2026 году на Всемирной конференции роботов в Пекине.

По своему внешнему виду Киджи Кс1 напоминает своеобразный гибрид увеличенной робособаки, мотоцикла и лошади. На роботе установлены сиденье и ручки управления, оседлав которые человек может передвигаться верхом, словно на коне.

По данным производителя, робот способен выдерживать нагрузку до 300 килограммов. На одном полном заряде он может преодолевать расстояние до 40 километров. Максимальная же его скорость в различных источниках оценивается в пределах 7–10 км/ч, а в некоторых сообщениях указана на уровне 9,6 км/ч.

Помимо обычных дорог, Киджи Кс1 предназначен для передвижения по крутым склонам, гравию и заболоченной местности. В будущем производитель планирует использовать его для транспортировки грузов, передвижения в труднодоступных районах и спасательных работ.

Видеоролики, запечатлевшие передвижение человека на роботе, вызвали большой интерес и в социальных сетях.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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