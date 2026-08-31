Apple покажет новый iPhone 9 сентября: известна дата, которую все ждали

Компания Apple официально объявила дату своей следующей большой презентации. Как сообщили в компании, специальное мероприятие Apple Эвент состоится 9 сентября. Презентация начнется в 22:00 по ташкентскому времени.

Мероприятие Apple пройдет под девизом «Сурприсе анд шине». Компания пока полностью не раскрывает, какие именно новые устройства будут представлены на презентации.

Поэтому основной интерес среди поклонников технологий направлен на новое поколение iPhone. Однако в официальном анонсе Apple название iPhone 18 пока не упоминается. Следовательно, некоторая информация о новом смартфоне пока не имеет официального подтверждения.

Обычно Apple представляет новое поколение iPhone именно в сентябре. Например, 9 сентября 2025 года компания презентовала iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, а также новую модель iPhone Air.

Теперь же на мероприятии 9 сентября станет известно, какой сюрприз подготовила Apple. То, что сама компания назвала мероприятие «Сурприсе анд шине», еще больше подогревает интерес фанатов.

За мероприятием Apple Эвент можно будет наблюдать 9 сентября начиная с 22:00 по ташкентскому времени.