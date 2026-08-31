Xiaomi выпустила новый высокоэффективный газовый водонагреватель

·17·Технологии
Xiaomi выпустила новый высокоэффективный газовый водонагреватель

Компания Xiaomi начала продажи нового умного газового водонагревателя под названием Mijia Смарт Гас Ватер Хеатер Pro на китайском рынке. Устройство производительностью 16 литров оснащено конденсационной системой нагрева, двойной циркуляцией воды и полной интеграцией в экосистему умного дома Xiaomi. Согласно данным ИКсБТ.ком, рекомендованная розничная цена новинки составляет 3999 юаней (около 595 долларов США), однако с учетом государственной субсидии его можно приобрести за 2975 юаней (445 долларов). Об этом сообщает Иксбт.ком.

Ключевой технической особенностью данного устройства является заявленная тепловая эффективность, достигающая 107 процентов. Столь высокий показатель обеспечивается за счет конденсационной технологии, использующей дополнительное тепло дымовых газов. По расчетам Xiaomi, по сравнению с традиционными водонагревателями второго класса энергоэффективности, экономия на газе за восемь лет может составить 6220 юаней (925 долларов).

Управление конденсатом и циркуляция воды

Для отвода конденсата, образующегося в устройстве, компания разработала высокоскоростную центробежную систему распыления. После нейтрализации конденсат превращается в мелкодисперсную смесь и удаляется вместе с дымовыми газами, поэтому отдельная дренажная труба не требуется. При этом контур отходящих газов полностью изолирован от воды, используемой для душа.

Функцию поддержания стабильной температуры выполняет система двойной циркуляции с внутренним и внешним водяными контурами и камерой сбора тепла. Электроника постоянно анализирует температуру и расход воды, автоматически регулируя работу горелки и поток воды. По данным Xiaomi, устройство поддерживает более 2000 вариантов настроек, что минимизирует температурные колебания даже при одновременном использовании нескольких кранов.

Умные функции и безопасность

Нагреватель поддерживает режимы предварительного подогрева по расписанию, в зависимости от расхода воды, по команде или в составе сценариев умного дома. По замыслу производителя, это позволяет получать горячую воду практически сразу после открытия крана. Также устройство защищено от накипи и отложений, внутри установлен сменный модуль, выделяющий компоненты, подавляющие известковые остатки.

Эффективность работы системы достигает 98,3 процента. Уровень шума при работе начинается от 32 дБА. Водонагреватель поддерживает технологию Xiaomi Сурге Смарт Коннективитй, управляется через приложение Mi Home и голосовые команды совместимых колонок, а также может взаимодействовать с умными замками, датчиками присутствия и климатической техникой. Xiaomi предоставляет восьмилетнюю гарантию на теплообменник и горелку.

XiaomiВодонагревательУмный домТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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