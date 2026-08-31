«Остановите войну!» Что именно Нарендра Моди сказал Путину в лицо в Бишкеке?

В столице Кыргызстана Бишкеке в рамках проходящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась важная личная встреча между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает информационное агентство «Интерфакс», индийский лидер в ходе переговоров с российским президентом вновь призвал остановить вооруженный конфликт в Украине и перейти к дипломатическому решению.

Нарендра Моди открыто подчеркнул, что глобальные последствия войны приобретают все более опасный характер.

«Необходимо прекратить боевые действия»: главное заявление Моди

Премьер-министр Индии в ходе встречи твердо заявил о необходимости положить конец кровопролитию:

Открытое предупреждение: «Каждый день войны оттягивает все человечество назад. Необходимо перейти к прекращению боевых действий», — подчеркнул Нарендра Моди;

Первая личная встреча: Лидеры двух стран провели непосредственную встречу и обсуждения впервые после государственного визита Владимира Путина в Индию в декабре 2025 года;

Продолжение диалога: Стороны сообщили, что продолжат взаимный диалог в рамках саммита БРИКС, который пройдет в Нью-Дели уже в этом месяце.

Последовательная дипломатическая позиция Нарендры Моди

Глава Индии и ранее неоднократно подчеркивал на международной арене и встречах на высшем уровне, что украинский кризис должен разрешаться исключительно путем переговоров: