Сколько наличных денег в обращении? Новые рекорды финансовой системы Узбекистана
Центральный банк Республики Узбекистан опубликовал обновленный отчет по денежной массе в финансовой системе страны. Согласно документу, в июле широкая денежная масса увеличилась на 9,4 трлн сумов и по состоянию на 1 августа 2026 года составила в общей сложности 434,5 триллиона сумов.
В частности, денежная масса в национальной валюте выросла на 7,3 трлн сумов и достигла 361,2 трлн сумов, остаток депозитов в иностранной валюте увеличился на 2 трлн сумов, а денежная масса в узком определении — на 1,4 трлн сумов.
Понятия денежной массы: что означают узкие и широкие показатели?
Центральный банк использует эти два основных показателя при оценке инфляции, экономического роста и финансовой стабильности:
Денежная масса в узком определении (M1): Самые «подвижные» средства в экономике, которые можно потратить быстрее и проще всего. Сюда входят наличные деньги на руках у населения и предприятий, а также депозиты до востребования в банках. Они напрямую участвуют в повседневных покупках, услугах и быстрых расчетах;
Денежная масса в широком определении (M2): Полностью охватывает все наличные и безналичные средства, включая срочные и сберегательные депозиты в национальной и иностранной валюте. Они отражают общую покупательную способность экономики, инвестиционный потенциал и сберегательные резервы населения.
Наличные деньги достигли рекордных 76,3 трлн сумов, однако их доля сокращается
Важные факты о динамике наличного денежного обращения и безналичных расчетов на внутреннем рынке:
Рекордные наличные средства: Остаток наличных денег, выпущенных в обращение в июле, увеличился на 1 трлн 25 млрд сумов и по состоянию на 1 августа достиг рекордной отметки в 76,3 триллиона сумов. С начала года этот показатель вырос на 7,8 трлн сумов;
Резкий рост депозитов: Прочие депозиты в национальной валюте за год выросли на 35,1 трлн сумов, а только за июль — на 5,9 трлн сумов;
Общая доля наличных денег снижается: Несмотря на рост объема наличных денег в абсолютном выражении, их доля в общей денежной массе последовательно уменьшается:
в 2013 году — 23,6%;
в 2025 году — 18,9%;
на август 2026 года — 17,5%.
Преобладание цифровых финансов: За последний год темпы роста наличных денег (27,5%) значительно отстают от роста общей денежной массы (37,6%). Это подтверждает более динамичное развитие банковских карт, онлайн-платежей и депозитов в экономике.
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