Сколько наличных денег в обращении? Новые рекорды финансовой системы Узбекистана

Центральный банк Республики Узбекистан опубликовал обновленный отчет по денежной массе в финансовой системе страны. Согласно документу, в июле широкая денежная масса увеличилась на 9,4 трлн сумов и по состоянию на 1 августа 2026 года составила в общей сложности 434,5 триллиона сумов.

В частности, денежная масса в национальной валюте выросла на 7,3 трлн сумов и достигла 361,2 трлн сумов, остаток депозитов в иностранной валюте увеличился на 2 трлн сумов, а денежная масса в узком определении — на 1,4 трлн сумов.

Понятия денежной массы: что означают узкие и широкие показатели?

Центральный банк использует эти два основных показателя при оценке инфляции, экономического роста и финансовой стабильности:

Денежная масса в узком определении (M1): Самые «подвижные» средства в экономике, которые можно потратить быстрее и проще всего. Сюда входят наличные деньги на руках у населения и предприятий, а также депозиты до востребования в банках. Они напрямую участвуют в повседневных покупках, услугах и быстрых расчетах;

Денежная масса в широком определении (M2): Полностью охватывает все наличные и безналичные средства, включая срочные и сберегательные депозиты в национальной и иностранной валюте. Они отражают общую покупательную способность экономики, инвестиционный потенциал и сберегательные резервы населения.

Наличные деньги достигли рекордных 76,3 трлн сумов, однако их доля сокращается

Важные факты о динамике наличного денежного обращения и безналичных расчетов на внутреннем рынке: