Послание от Трампа Шавкату Мирзиёеву: детали встречи со спецпредставителем США
В рамках визита в столицу Кыргызстана город Бишкек Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял специального представителя Президента США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Горна.
В начале беседы американский дипломат искренне поздравил главу нашего государства с 35-летием государственной независимости Узбекистана и передал личный привет и наилучшие пожелания Президента США Дональда Трампа.
Узбекистан и США: Новый этап стратегического партнерства
В ходе переговоров были рассмотрены вопросы реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей, укрепления политического диалога и расширения торгово-инвестиционного сотрудничества:
Позитивная динамика: Было особо отмечено последовательное развитие межпарламентских и межрегиональных связей между двумя странами, рост взаимного товарооборота;
Высокий уровень доверия: Стороны выразили готовность к дальнейшему расширению стратегического партнерства.
Критические минералы, искусственный интеллект и высокие технологии
На встрече было достигнуто соглашение о продвижении совместных инициатив по наиболее перспективным направлениям экономического и технологического сотрудничества:
Критические ресурсы и энергетика: Добыча и переработка критически важных минералов, модернизация энергетической и транспортной инфраструктуры;
Цифровое будущее и ИИ: Внедрение технологий искусственного интеллекта, развитие проектов в сфере IT и цифровой экономики;
Аграрный сектор: Применение современных и ресурсосберегающих агротехнологий в сельском хозяйстве.
Саммит «С5+1» и Инвестиционный совет
Важные шаги в рамках регионального и международного сотрудничества:
Формат «С5+1»: Намечена тщательная подготовка к предстоящим мероприятиям в рамках дипломатической платформы «С5+1» между Центральной Азией и США;
Деловой и инвестиционный совет: Особое внимание уделено организации очередного заседания Узбекско-Американского инвестиционного совета на высоком уровне и подготовке пакета новых соглашений.
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