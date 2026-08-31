Послание от Трампа Шавкату Мирзиёеву: детали встречи со спецпредставителем США

В рамках визита в столицу Кыргызстана город Бишкек Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял специального представителя Президента США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Горна.

В начале беседы американский дипломат искренне поздравил главу нашего государства с 35-летием государственной независимости Узбекистана и передал личный привет и наилучшие пожелания Президента США Дональда Трампа.

Узбекистан и США: Новый этап стратегического партнерства

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей, укрепления политического диалога и расширения торгово-инвестиционного сотрудничества:

Позитивная динамика: Было особо отмечено последовательное развитие межпарламентских и межрегиональных связей между двумя странами, рост взаимного товарооборота;

Высокий уровень доверия: Стороны выразили готовность к дальнейшему расширению стратегического партнерства.

Критические минералы, искусственный интеллект и высокие технологии

На встрече было достигнуто соглашение о продвижении совместных инициатив по наиболее перспективным направлениям экономического и технологического сотрудничества:

Критические ресурсы и энергетика: Добыча и переработка критически важных минералов, модернизация энергетической и транспортной инфраструктуры;

Цифровое будущее и ИИ: Внедрение технологий искусственного интеллекта, развитие проектов в сфере IT и цифровой экономики;

Аграрный сектор: Применение современных и ресурсосберегающих агротехнологий в сельском хозяйстве.

Саммит «С5+1» и Инвестиционный совет

Важные шаги в рамках регионального и международного сотрудничества: