Гражданин нашел сокровище из 18,5 кг серебра: рекордный показатель в истории Дании

·3·Мир
Гражданин нашел сокровище из 18,5 кг серебра: рекордный показатель в истории Дании

Фото: bbc.ком

В регионе Северная Ютландия в Дании произошло беспрецедентное событие, поразившее любителей археологии и истории. Местный житель во время земельных работ на своем приусадебном участке наткнулся на крупнейший в истории Дании серебряный клад эпохи викингов.

Отмечается, что общий вес найденных серебряных изделий составляет 18,5 килограмма, они состоят в общей сложности из более чем 700 редких предметов.

От обычного строительства до исторической сенсации

Житель коммуны Ребильд собирался построить новую террасу во дворе своего дома:

  • Неожиданный удар: Во время земляных работ лопата ударилась о твердый предмет. Сначала гражданин подумал, что это остатки обычного старого забора или осколки глиняной посуды;

  • Богатство, раскопанное вручную: Продолжив раскопки с осторожностью, домовладелец обнаружил глиняный кувшин и разбросанные вокруг него сотни серебряных украшений, старинных монет и слитков чистого серебра.

Исторический анализ: финансовые тайны Кс века

Ученые Исторического музея Северной Ютландии заявляют, что эта находка откроет новую страницу в изучении цивилизации викингов:

  • Система веса и стоимости: Серебряные слитки внутри глиняного сосуда были размещены в строгом порядке в зависимости от их веса, что доказывает использование викингами богатства в расчетах и торговле с определенной финансовой ценностью;

  • Английские и арабские монеты: Внутри клада обнаружились деньги, принадлежащие разным цивилизациям. Английские монеты были отчеканены в годы правления короля Эдуарда — в период с 899 по 924 годы. Арабские серебряные монеты также относятся именно к этому периоду;

  • Вывод эпохи: Опираясь на эти данные, археологи оценили время сокрытия огромного клада началом Кс века.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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