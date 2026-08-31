Гражданин нашел сокровище из 18,5 кг серебра: рекордный показатель в истории Дании
Фото: bbc.ком
В регионе Северная Ютландия в Дании произошло беспрецедентное событие, поразившее любителей археологии и истории. Местный житель во время земельных работ на своем приусадебном участке наткнулся на крупнейший в истории Дании серебряный клад эпохи викингов.
Отмечается, что общий вес найденных серебряных изделий составляет 18,5 килограмма, они состоят в общей сложности из более чем 700 редких предметов.
От обычного строительства до исторической сенсации
Житель коммуны Ребильд собирался построить новую террасу во дворе своего дома:
Неожиданный удар: Во время земляных работ лопата ударилась о твердый предмет. Сначала гражданин подумал, что это остатки обычного старого забора или осколки глиняной посуды;
Богатство, раскопанное вручную: Продолжив раскопки с осторожностью, домовладелец обнаружил глиняный кувшин и разбросанные вокруг него сотни серебряных украшений, старинных монет и слитков чистого серебра.
Исторический анализ: финансовые тайны Кс века
Ученые Исторического музея Северной Ютландии заявляют, что эта находка откроет новую страницу в изучении цивилизации викингов:
Система веса и стоимости: Серебряные слитки внутри глиняного сосуда были размещены в строгом порядке в зависимости от их веса, что доказывает использование викингами богатства в расчетах и торговле с определенной финансовой ценностью;
Английские и арабские монеты: Внутри клада обнаружились деньги, принадлежащие разным цивилизациям. Английские монеты были отчеканены в годы правления короля Эдуарда — в период с 899 по 924 годы. Арабские серебряные монеты также относятся именно к этому периоду;
Вывод эпохи: Опираясь на эти данные, археологи оценили время сокрытия огромного клада началом Кс века.
…