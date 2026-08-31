Исторические переговоры: Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин установили новый рубеж в $30 миллиардов

·30·Узбекистан
Исторические переговоры: Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин установили новый рубеж в $30 миллиардов

В столице Кыргызстана городе Бишкек в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялись важные переговоры стратегического характера между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

В начале встречи глава нашего государства выразил признательность Председателю КНР за направленное теплое поздравление по случаю 35-летия независимости Узбекистана и огромный личный вклад в укрепление двусторонних отношений. В ходе диалога было предложено в следующем году широко отметить 35-летие установления дипломатических отношений и подготовить программу мероприятий по этому случаю.

Исторические переговоры: Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин установили новый рубеж в $30 миллиардов

Торговля на $30 миллиардов и инвестиционный портфель в $60 миллиардов

В центре внимания переговоров находились вопросы вывода торгово-экономического и промышленного сотрудничества на новый этап:

  • Новая цель в 30 миллиардов долларов: Если в прошлом году объем взаимного товарооборота достиг почти 18 миллиардов долларов, то теперь определен новый стратегический рубеж по доведению этого показателя в ближайшие годы до 30 миллиардов долларов;

  • Проекты на 60 миллиардов долларов: В настоящее время портфель совместных инвестиционных проектов составляет почти 60 миллиардов долларов, а в Узбекистане действуют свыше 6 тысяч предприятий с участием китайского капитала;

  • BYD и промышленная кооперация: В качестве примера высокотехнологичного партнерства была поддержана инициатива по наращиванию производственных мощностей и углублению локализации электромобилей совместно с компанией BYD.

Исторические переговоры: Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин установили новый рубеж в $30 миллиардов

Мирный атом, энергетика и космические исследования

Были определены новые и высокотехнологичные направления сотрудничества:

  • Мирный атом и альтернативная энергетика: Узбекистан выразил заинтересованность в привлечении ведущих китайских компаний к проектам в сфере мирного атома в стране наряду с традиционной и «зеленой» энергетикой;

  • Космос и цифровые технологии: Стороны отметили партнерство в сферах цифровой экономики, переработки минеральных ресурсов и освоения космоса в числе перспективных направлений;

  • Финансовая интеграция: Достигнута договоренность о расширении сотрудничества с ведущими финансовыми институтами Китая.

Исторические переговоры: Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин установили новый рубеж в $30 миллиардов

Железная дорога «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» и гуманитарные связи

Вопросы транспортной взаимосвязанности и укрепления у уз уз дружбы между народами:

  • Проект века: Быстрыми темпами продолжается строительство железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», которая призвана стать неотъемлемым звеном Евразийской транспортной экосистемы;

  • Авиарейсы и безвизовый режим: В рамках безвизового режима запланировано расширение географии прямых авиаперелетов между городами двух стран;

  • Образование и культура: Особое внимание уделено проведению Дней культуры Узбекистана, расширению деятельности «Мастерских Лу Баня» и Институтов Конфуция, а также увеличению квот для обучения узбекской молодежи в вузах Китая.

В завершение переговоров Шавкат Мирзиёев пригласил Председателя КНР Си Цзиньпина посетить Узбекистан с официальным визитом.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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