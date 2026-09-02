Драматичный матч: Джахонгир Орозов забил в серии пенальти за «Рубин»

Встреча между «Оренбургом» и «Рубином» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России выдалась упорной и богатой на нервную серию пенальти. Если основное время матча завершилось вничью 1:1, то в футбольной лотерее казанский клуб оказался сильнее соперника. Этот поединок привлек особое внимание узбекистанских болельщиков: молодой защитник «Рубина» Джахонгир Орозов вышел в стартовом составе и внес весомый вклад в важную победу.

Бескомпромиссные 90 минут: Обмен голами

Матч с первых минут проходил в открытой и упорной борьбе:

13-я минута: В составе казанцев Сиве результативно завершил быструю атаку, выведя «Рубин» вперед (0:1);

54-я минута: В начале второго тайма хозяева поля усилили давление и восстановили равновесие благодаря точному удару Касаджикова (1:1).

В оставшиеся минуты забитых мячей больше не было, и в соответствии с регламентом кубка для выявления победителя потребовалась серия пенальти.

Полный матч Орозова и хладнокровный удар

Талантливый узбекистанский защитник Джахонгир Орозов в этой встрече полностью оправдал доверие тренерского штаба:

90 минут на поле: Футболист провел на поле весь матч с первых минут и до финального свистка судьи, надежно действуя в центре обороны;

Точность в пенальти: В серии, когда психологическое напряжение достигло пика, Орозов подошел к 11-метровой отметке и хладнокровно поразил ворота.

В итоге казанский клуб выиграл серию пенальти со счетом 4:2 и заработал дополнительное очко.

Кубок России. Групповой этап, 3-й тур

«Оренбург» — «Рубин» 1:1 (по пенальти — 2:4)

Голы: Касаджиков (54) — Сиве (13).

Успешное выступление в Кубке и хладнокровие в серии пенальти свидетельствуют о том, что позиции молодого узбекистанского легионера в команде укрепляются.

Как вы думаете, сможет ли Джахонгир Орозов своей уверенной игрой завоевать прочное место в основном составе «Рубина» и в матчах Российской Премьер-лиги (РПЛ)? Как вы оцениваете его шансы? Оставляйте свои мнения в комментариях!