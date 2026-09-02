Леандро Паредес может завершить карьеру в сборной Аргентины

·13·Спорт
Леандро Паредес может завершить карьеру в сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес готовится завершить карьеру в национальной команде после скандалов, последовавших за финалом чемпионата мира, и ухода лидера сборной Лионелья Месси. Как сообщает Goal.com, 32-летний футболист принял такое решение из-за серьезных дисциплинарных взысканий и резких перемен в сборной. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как стало известно, одной из главных причин стали беспорядки после напряженного финального матча против Испании. Леандро Паредес, оказавшийся в центре массовой драки в конце игры, был сурово наказан за то, что бросил камень в игрока соперника Гави, сбив его с ног. Он получил 10-матчевую дисквалификацию, штраф в размере 66 тысяч фунтов стерлингов, а также три обвинения в нападении.

Хотя по просьбе Ассоциации футбола Аргентины ФИФА разрешила отбыть эту дисквалификацию как в официальных матчах, так и в товарищеских встречах класса А, полузащитник не желает отбывать это наказание. Он утверждает, что в сложившихся условиях продолжать карьеру в сборной, как прежде, невозможно.

Уход Лионелья Месси и разговор о будущем

Помимо дисциплинарных проблем, Леандро Паредес называет завершение международной карьеры Лионелья Месси еще одной основной причиной. По его мнению, уход легендарного нападающего оставил огромную пустоту в сборной, и эту потерю невозможно восполнить.

Паредес заявил, что в ближайшие дни встретится с главным тренером Лионельем Скалони, чтобы официально обсудить свое будущее. По словам футболиста, в нынешней ситуации оставаться в команде очень сложно, и он примет окончательное решение, взвесив все обстоятельства.

Богатая коллекция трофеев и воспоминания

Если Леандро Паредес действительно решит уйти из сборной, он попрощается со своей богатой коллекцией трофеев. Он был важным членом состава, победившего на чемпионате мира четыре года назад, а также дважды поднимал над головой Кубок Америки.

Тем не менее, последняя страница его выступлений в футболке сборной Аргентины наверняка запомнится неприятными событиями в Нью-Джерси. Он подчеркнул, что наследие Лионелья Месси останется навсегда, и, хотя они предчувствовали, что финал станет его последней игрой, признался, что они не были готовы к такому прощанию.

Леандро ПаредесАргентинаЛионель МессиЧемпионат мираGoal.com
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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