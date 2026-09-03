Невеста вышла замуж в затопленной по пояс церкви

На Филиппинах сильные дожди и наводнение не смогли помешать самому важному дню в жизни одной пары. Несмотря на то, что вода затопила церковь и поднялась до уровня пояса, молодые люди не стали отменять запланированную церемонию бракосочетания.

Хотя стихия затопила храм, невеста в белом платье вброд направилась к алтарю, где должен был пройти обряд.

Жених и гости также не оставили молодых в их радостный день, несмотря на потоп. Близкие собрались в церкви, чтобы принять участие в свадьбе, несмотря на сложные условия.

Необычная свадебная церемония в затопленной церкви привлекла внимание окружающих. Невзирая на проливной дождь и паводок, пара решила провести важнейший день своей жизни так, как и планировалось.

Это событие показало, что любовь и решимость зачастую не отступают даже перед лицом неожиданных испытаний природы.