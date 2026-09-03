Google представила модель искусственного интеллекта ВеатерНекст 3 как новый этап в метеорологии
Специалисты Google DeepMind и Google Ресеарч представили новую модель искусственного интеллекта, которая кардинально меняет процесс прогнозирования погоды. Технология под названием ВеатерНекст 3 позволяет более точно отслеживать атмосферные изменения и чаще прогнозировать их динамику. Эта новинка является очередной волной масштабных перемен в метеорологии, основанных на технологиях глубокого обучения. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .
Согласно данным иксбт.ком и TechCrunch, Google начнет интегрировать эту модель в прогнозы погоды в своей поисковой системе, Google Maps и приложениях Gemini. Она также станет доступна обычным пользователям и исследователям через облачные платформы Google. Главный инженер Google Самир Мерчант отметил, что это первый случай, когда ключевые переменные напрямую поддерживают продукты компании.
Превосходство искусственного интеллекта над традиционными суперкомпьютерамиВ настоящее время большинство прогнозов погоды создаются государственными суперкомпьютерами путем обработки математических уравнений, описывающих законы физики. Хотя эти системы точны, они очень дороги и работают относительно медленно. После того как Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ЭКМВФ) в 2018 году предоставил данные за более чем полвека, исследователи ИИ начали обучать модели, которые предсказывают погоду быстрее и с той же точностью, что и государственные инструменты.
Ведущий менеджер по исследованиям DeepMind Ферран Алет утверждает, что погода крайне хаотична, и даже небольшие отклонения могут привести к значительным изменениям. Машинное обучение изучает аппроксимированную физику в условиях неполных данных и ограниченных вычислительных мощностей, формируя закономерности из огромных массивов информации. Модель ВеатерНекст 3 показала самый точный результат среди ведущих конкурентов при тестировании на сравнительном инструменте Оператионал ВеатерБенч, созданном стартапом Бригхтбанд.
Технологические улучшения и новые возможностиНовая модель превзошла модели глубокого обучения от таких организаций, как Microsoft, NVIDIA и ЭКМВФ, а также традиционные прогнозы Национальной метеорологической службы США в анализе температуры, скорости ветра и влажности. Ранее в прогнозировании погоды с помощью ИИ существовало три основные проблемы: охват широкой территории (15-25 квадратных километров), трудности с определением осадков и зависимость от данных государственных ведомств.
Модель ВеатерНекст 3 решает все три проблемы. Исследователи отмечают, что она способна делать прогнозы с точностью до 5 километров по ключевым переменным. Оценка осадков улучшилась на 60 процентов по сравнению с моделью ВеатерНекст 2, а прогнозы теперь предоставляются не каждые шесть часов, а ежечасно. Это было достигнуто благодаря тому, что модель имеет в 2,4 раза больше параметров, чем предыдущая, а цели для декодеров были точно настроены.
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