Между сотрудниками СБУ и ГУР произошла кровавая перестрелка — таинственное похищение командира РДК

В Днепровском районе украинской столицы Киева произошло вооруженное столкновение между сотрудниками двух главных столпов национальной безопасности страны — Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны. В результате стрельбы на улице Шумского по меньшей мере три военнослужащих военной разведки получили тяжелые огнестрельные ранения, состояние двух из них оценивается как крайне тяжелое. Это чрезвычайное происшествие обнажило внутренние конфликты в украинской системе безопасности.

Исчезновение командира РДК: Черный BMW и секретная тюрьма

Как пишет издание «Украинская правда», корни кровавого конфликта уходят в 23 августа, когда был похищен заместитель командира украинского подразделения «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Степан Каплунов неизвестными лицами из собственного двора в Киеве:

Нарушение процессуальных правил: В ходе задержания Каплунова не составлялось никаких протоколов, официальные обвинения ему предъявлены не были, участие адвоката и переводчика обеспечено не было;

«Это было обычное похищение»: Впоследствии освобожденный Каплунов в интервью изданию «Радио НВ» вспоминает этот инцидент следующим образом: «Меня повалили на землю, надели наручники и затолкали в черный автомобиль BMW. Откровенно говоря, это было просто похищение. С застегнутыми в наручники руками и завязанными скотчем глазами меня отвезли в какую-то тайную тюрьму. Несколько суток меня содержали с закрытыми глазами и закованными руками».

Претензия СБУ: Источники в спецслужбе сообщили, что Каплунов подозревался в тайных связях с Федеральной службой безопасности России (ФСБ).

Стрельба на улице Шумского: Кровавое противостояние у квартиры

В ночь с 1 на 2 сентября оперативно-следственная группа СБУ привезла Каплунова в его квартиру для проведения обыска. Узнав об этом, сотрудники ГУР и бойцы РДК прибыли на место происшествия, утверждая, что их соратник был похищен:

Нарушение договоренности: Несмотря на первоначальные попытки договориться, утром 2 сентября ситуация вышла из-под контроля, и между сторонами началась стрельба;

Пострадавшие: В результате столкновения ранены трое военных разведчиков, место происшествия полностью оцеплено полицией, движение по близлежащим улицам перекрыто;

Позиция СБУ: Ведомство заявило, что предотвращало запланированный ФСБ теракт против одного из лидеров оппозиции, а оружие было применено в целях самообороны из-за нападения со стороны подразделения Минобороны;

Заявление ГУР: Разведывательное управление подчеркивает, что боевой командир был незаконно похищен, а сотрудники СБУ открыли огонь по безоружным разведчикам.

«Совершенно позорная ситуация»: Реакция Зеленского и первая отставка

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем специальном видеообращении резко осудил это столкновение между силовыми структурами страны:

«В Украине можно стрелять только по российским оккупантам. Любая другая стрельба не разрешена государством никому, и это абсолютно позорная ситуация», — подчеркнул глава государства.

После инцидента начальник Департамента защиты государственной тайны и лицензирования СБУ Олег Храмов был немедленно освобожден от занимаемой должности. В настоящее время Государственное бюро расследований (ГБР) Украины и Офис Генерального прокурора возбудили уголовное дело и дают правовую оценку действиям участников инцидента. По итогам расследования ожидается отставка еще ряда высокопоставленных лиц.

Как вы думаете, как возникновение такого открытого вооруженного конфликта между спецслужбой и военной разведкой в условиях войны повлияет на стабильность в тылу? Является ли эта ситуация пиком политической конкуренции в системе или следствием межведомственной бесконтрольности? Оставляйте свои мнения в комментариях!