Между сотрудниками СБУ и ГУР произошла кровавая перестрелка — таинственное похищение командира РДК

·45·Мир
Между сотрудниками СБУ и ГУР произошла кровавая перестрелка — таинственное похищение командира РДК

В Днепровском районе украинской столицы Киева произошло вооруженное столкновение между сотрудниками двух главных столпов национальной безопасности страны — Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны. В результате стрельбы на улице Шумского по меньшей мере три военнослужащих военной разведки получили тяжелые огнестрельные ранения, состояние двух из них оценивается как крайне тяжелое. Это чрезвычайное происшествие обнажило внутренние конфликты в украинской системе безопасности.

Исчезновение командира РДК: Черный BMW и секретная тюрьма

Как пишет издание «Украинская правда», корни кровавого конфликта уходят в 23 августа, когда был похищен заместитель командира украинского подразделения «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Степан Каплунов неизвестными лицами из собственного двора в Киеве:

  • Нарушение процессуальных правил: В ходе задержания Каплунова не составлялось никаких протоколов, официальные обвинения ему предъявлены не были, участие адвоката и переводчика обеспечено не было;

  • «Это было обычное похищение»: Впоследствии освобожденный Каплунов в интервью изданию «Радио НВ» вспоминает этот инцидент следующим образом:

    «Меня повалили на землю, надели наручники и затолкали в черный автомобиль BMW. Откровенно говоря, это было просто похищение. С застегнутыми в наручники руками и завязанными скотчем глазами меня отвезли в какую-то тайную тюрьму. Несколько суток меня содержали с закрытыми глазами и закованными руками».

  • Претензия СБУ: Источники в спецслужбе сообщили, что Каплунов подозревался в тайных связях с Федеральной службой безопасности России (ФСБ).

Стрельба на улице Шумского: Кровавое противостояние у квартиры

В ночь с 1 на 2 сентября оперативно-следственная группа СБУ привезла Каплунова в его квартиру для проведения обыска. Узнав об этом, сотрудники ГУР и бойцы РДК прибыли на место происшествия, утверждая, что их соратник был похищен:

  • Нарушение договоренности: Несмотря на первоначальные попытки договориться, утром 2 сентября ситуация вышла из-под контроля, и между сторонами началась стрельба;

  • Пострадавшие: В результате столкновения ранены трое военных разведчиков, место происшествия полностью оцеплено полицией, движение по близлежащим улицам перекрыто;

  • Позиция СБУ: Ведомство заявило, что предотвращало запланированный ФСБ теракт против одного из лидеров оппозиции, а оружие было применено в целях самообороны из-за нападения со стороны подразделения Минобороны;

  • Заявление ГУР: Разведывательное управление подчеркивает, что боевой командир был незаконно похищен, а сотрудники СБУ открыли огонь по безоружным разведчикам.

«Совершенно позорная ситуация»: Реакция Зеленского и первая отставка

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем специальном видеообращении резко осудил это столкновение между силовыми структурами страны:

«В Украине можно стрелять только по российским оккупантам. Любая другая стрельба не разрешена государством никому, и это абсолютно позорная ситуация», — подчеркнул глава государства.

После инцидента начальник Департамента защиты государственной тайны и лицензирования СБУ Олег Храмов был немедленно освобожден от занимаемой должности. В настоящее время Государственное бюро расследований (ГБР) Украины и Офис Генерального прокурора возбудили уголовное дело и дают правовую оценку действиям участников инцидента. По итогам расследования ожидается отставка еще ряда высокопоставленных лиц.

Как вы думаете, как возникновение такого открытого вооруженного конфликта между спецслужбой и военной разведкой в условиях войны повлияет на стабильность в тылу? Является ли эта ситуация пиком политической конкуренции в системе или следствием межведомственной бесконтрольности? Оставляйте свои мнения в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Индонезии около 800 человек отравились бесплатной едой, розданной правительствомВ Индонезии около 800 человек отравились бесплатной едой, розданной правительствомСегодня, 15:24В Эстонии президентом стала юрист, исполнявшая обязанности омбудсменаВ Эстонии президентом стала юрист, исполнявшая обязанности омбудсменаСегодня, 15:09Мать Месси отреагировала на уход сына из сборной: «Я до сих пор плачу»Мать Месси отреагировала на уход сына из сборной: «Я до сих пор плачу»Сегодня, 14:58Утверждается, что Роналду остался в шоке от того, что его сын потратил 9 млн долларов за неделюУтверждается, что Роналду остался в шоке от того, что его сын потратил 9 млн долларов за неделюСегодня, 14:38В деле об исчезнувшем в Карачи младенце раскрылась неожиданная правдаВ деле об исчезнувшем в Карачи младенце раскрылась неожиданная правдаСегодня, 14:20В водохранилище Канады появился и исчез таинственный островВ водохранилище Канады появился и исчез таинственный островСегодня, 13:59
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Гигантская змея, забравшаяся на электрический столб, погибла от удара током
Гигантская змея, забравшаяся на электрический столб, погибла от удара током
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Земля не имеет идеальной шарообразной формы: NASA продемонстрировало её истинную форму
Земля не имеет идеальной шарообразной формы: NASA продемонстрировало её истинную форму
Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания
Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания