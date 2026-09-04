План «Сити» по покорению Европы: Мареска объявил неожиданный состав на ЛЧ

Клуб «Манчестер Сити» официально представил итоговую заявку из 23 футболистов, вошедших в список А на начальный этап нового, революционного сезона Лиги чемпионов УЕФА. Главный тренер команды Энцо Мареска, нацеленный на максимальные результаты в самом престижном турнире Европы, реализовал свою стратегию на череду сложных матчей в новом формате соревнования. Отсутствие в заявке некоторых ключевых фигур и появление неожиданных новых имен вызвало бурные обсуждения среди болельщиков.

Восемь противостояний и драматичное возвращение на «Камп Ноу»

Согласно новому формату, «горожане» проведут на первом этапе в общей сложности восемь матчей. При этом четыре игры пройдут в Манчестере, а четыре — на выезде. Европейская кампания стартует в этом месяце с поездки в Португалию на матч против «Порту». После этого сложного выезда стадион «Этихад» примет два гранд-матча подряд: в Манчестер пожалуют действующий чемпион «Пари Сен-Жермен» и греческий клуб АЕК.

Одно из самых интригующих и драматичных противостояний в календаре состоится после того, как «Сити» померится силами с «РБ Лейпциг» в Германии и «Наполи», за который выступает Кевин Де Брюйне. Это — матч против «Барселоны». Примечательно, что испанский полузащитник Родри, покинувший «Манчестер Сити» этим летом, теперь сыграет против своего исторического клуба на «Камп Ноу». Также в январе запланированы игры против «Ланса», в состав которого вошел Абдуқодир Ҳусанов, и завершающий матч со «Спортингом».

Официальный список А на ЛЧ (23 футболиста):

В преддверии старта турнира клуб предоставил в УЕФА следующий список А, состоящий из 23 игроков:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Маркус Беттинелли, Херонимо Рульи, Макс-Эдгар Шабо.

Защитники: Рубен Диаш, Марк Геи, Райан Аит-Нури, Витор Рейс, Йошко Гвардиол, Абдуқодир Ҳусанов, Рико Льюис.

Полузащитники: Эллиот Андерсон, Матео Ковачич, Раян Шерки, Жереми Доку, Энцо Фернандес, Матеус Нунес, Айюб Буадди, Фил Фоден.

Нападающие: Илиман Ндиайе, Эрлинг Холанд, Аллан Элиас, Антуан Семеньо.

Новые вратари, возвращение Витора Рейса и французская интрига

В линией вратарей объявленной заявки произошли большие изменения. Херонимо Рульи занял место Джеймса Траффорда, в то время как включение 18-летнего Макс-Эдгара Шабо в список А стало поистине неожиданным решением. Согласно данным, молодой голкипер был приобретен летом у французского «Анже», и руководство клуба даже рассматривало вариант с его отправкой в аренду. Несмотря на это, Мареска счел его достойным одного из 16 мест, выделенных для иностранных игроков. Вместе с ним в заявку также вошли новички Энцо Фернандес, Аллан Элиас, Илиман Ндиайе и другие.

В линии обороны заслуживает внимания возвращение в основной состав бразильца Витора Рейса. Прошлый сезон 2025/26 он провел на правах аренды в «Жироне» — представителе Ла Лиги, входящем в структуру Китй Футбалл Груп.

Где Нико О'Райли и Райан МакАйду? Раскрыт секрет списка Б

Отсутствие среди 23 футболистов из объявленного списка А таких важных молодых игроков, как Нико О'Райли и Райан МакАйду, вызвало множество вопросов. Однако, как отмечает Манчестер Эвенинг Невс, это не означает, что они не смогут принять участие в турнире. Согласно правилам УЕФА, футболисты в возрасте 21 года и младше, выступающие в клубе как минимум в течение двух лет, могут быть включены в заявочный лист турнира через список Б.

О'Райли и МакАйду были заявлены именно в этот список Б. Поскольку Мареска не стал полностью заполнять четыре места, отведенные для воспитанников клуба, в списке А он зарегистрировал не 25, а 23 футболиста, однако возможность усилить резерв команды через список Б сохраняется.

Как вы думаете, позволит ли выбранный Энцо Мареской список А из 23 футболистов «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов в новом формате? Что вы думаете об изменениях во вратарской линии команды и выходе Родри против «Сити» в составе «Барселоны»? Оставляйте свои мнения в комментариях!