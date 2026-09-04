«Насаф» «Нефтчи»ни йирик хисобда маг‘луб етди

«Насаф» разгромил «Нефтчи» в матче 20-тура Суперлиги. Во встрече, прошедшей на центральном стадионе в Карши, хозяева забили 6 голов, на что гости ответили двумя мячами.

Счет в матче был открыт на 6-й минуте. Умар Эшмуродов вывел «Насаф» вперед. Спустя две минуты Бобир Абдихоликов сделал счет 2:0. Ассистентом выступил Шароф Мухитдинов.

На 22-й минуте сам Шароф Мухитдинов забил гол, доведя разницу в счете до трех мячей. На этот раз результативную передачу ему отдал Аденис Шала.

До конца первого тайма «Насаф» еще раз поразил ворота соперника. На 40-й минуте Аденис Шала забил гол после передачи Ойбека Рустамова.

Вскоре после начала второго тайма Бобир Абдихоликов забил свой второй гол в матче. Шароф Мухитдинов и в этом голе отметился ассистом.

«Нефтчи» сократил разрыв в счете на 58-й минуте. Алишером Одиловым был забит первый гол его команды.

На 80-й минуте «Насаф» забил еще один мяч. Алибек Давронов успешно воспользовался передачей Шарофа Мухитдинова.

Последний гол в матче был забит на 89-й минуте. Стипе Перица забил второй гол «Нефтчи». Голевую передачу ему отдал Алишер Одилов.

Таким образом, матч в Карши завершился победой «Насаф» со счетом 6:2. Главным арбитром встречи был Ильгиз Танташев. Ему помогали Андрей Сапенко и Тимур Гайнуллин. Судьей VAR был Аскер Наджафалиев, а АВАР — Бахтиерходжа Шавкатов.

В игре желтые карточки получили: футболист «Нефтчи» Икромджон Алибоев на 5-й минуте, игрок «Насаф» Алибек Давронов на 56-й минуте и представитель «Нефтчи» Анварджон Гафуров на 72-й минуте.