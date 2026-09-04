«Будущее без руля и педалей»: Tesla представила секретный Cybercab в Остине

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«Будущее без руля и педалей»: Tesla представила секретный Cybercab в Остине

Компания Tesla во главе с Илоном Маском провела закрытую презентацию полностью автономного двухместного электромобиля Cybercab в городе Остин, штат Техас. Впервые показанная широкой публике в качестве концепта в 2024 году, эта футуристическая модель полностью лишена традиционных органов управления и, как ожидается, займет ключевое место в будущей системе пассажироперевозок Robotaxi компании.

Фьючеризм без руля, зеркал и лидаров: чем оснащен Cybercab?

Дизайн и технологическая структура нового электрокара ломают все устоявшиеся стереопартии в автопромышленности:

  • Двери типа «крыло чайки» и салон без педалей: Машина получила открывающиеся вверх двери в стиле «крыло чайки». В ее интерьере полностью отсутствуют рулевое колесо, педали и даже привычные боковые зеркала заднего вида;

  • Отказ от лидаров и радаров: В отличие от компаний-конкурентов, Tesla полностью отказалась от дорогостоящих лазерных датчиков (лидаров) и радаров. Движение и контроль безопасности полностью обеспечиваются искусственным интеллектом и 8 камерами высокого разрешения, установленными по периметру кузова;

  • Необычная эффективность и запас хода 673 км: Электромобиль оснащен одним электромотором с постоянными магнитами мощностью 219 лошадиных сил и передним приводом. Несмотря на то, что на нем установлена компактная батарея емкостью всего 48 кВт·ч, за счет высокой аэродинамики и энергоэффективности он способен проехать до 673 километров на одной полной зарядке.

«Будущее без руля и педалей»: Tesla представила секретный Cybercab в Остине

Тестирование в Техасе и жесткая гонка с Waymo

Tesla предпринимает серьезные шаги для завоевания лидерства в сегменте автономных такси:

  • В Техасе зарегистрировано 45 машин: Cybercab уже привлечен к испытаниям специального сервиса Robotaxi. В штате Техас официально зарегистрировано 45 автомобилей подобного типа, однако пока не уточняется, сколько из них будут задействованы в коммерческих перевозках пассажиров;

  • Автопарк на базе Model Y: На данный момент Tesla тестирует в общей сложности 256 автономных машин Model Y в шести крупных городах на базе собственного алгоритма бессрочного беспилотного управления;

  • Разница с Waymo: Для сравнения, главный конкурент в отрасли — Waymo — в настоящее время успешно управляет парком из примерно 4 000 автономных такси в 14 городах, и Tesla еще предстоит догнать этот показатель;

  • Цена и сроки выхода: Ранее Илон Маск заявлял, что рыночная стоимость этого электрокара составит около 30 000 долларов, однако Tesla по-прежнему хранит в секрете сроки выхода машины в серийную продажу.

«Будущее без руля и педалей»: Tesla представила секретный Cybercab в Остине

Как вы думаете, сможет ли Cybercab, передвигающийся без руля и педалей, исключительно с помощью камер и искусственного интеллекта, быть безопаснее автомобилей под управлением человека на городских дорогах? Сможет ли Tesla полностью захватить рынок такси с ценником в 30 тысяч долларов? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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