Лидер повержен: «Насаф» забил 6 голов в ворота «Нефтчи» в Карши

Узбекская Суперлига в 20-м туре подарила болельщикам самый громкий и неожиданный результат текущего сезона. Единоличный лидер турнирной таблицы, ферганский «Нефтчи», гостил в Карши у «Насафа» и неожиданно потерпел разгромное поражение со счетом 2:6. Богатое на голы драматичное противостояние стало самым результативным и ярким матчем не только тура, но и всего чемпионата.

«Блицкриг» в Карши: дубль Бобура Абдухоликова и 4:0 в первом тайме

Подопечные Рузикула Бердиева начали встречу с невиданным прессингом и уже в первые минуты предрешили исход матча:

Два удара в дебюте: На 7-й минуте Умарбек Эшмуродов открыл счет, а всего минуту спустя, на 8-й минуте, Бобур Абдухоликов огорчил вратаря соперника, сделав счет 2:0;

Полное превосходство в первом тайме: «Драконы» не снижали темп атак. На 22-й минуте Шароф Мухитдинов увеличил разницу до трех мячей, а на 40-й минуте легионер Аденис Шала забил четвертый мяч в ворота лидера, отправив команды на перерыв при счете 4:0;

Дубль Абдухоликова: В начале второго тайма инициатива осталась за каршинцами — на 53-й минуте Бобур Абдухоликов забил свой второй и пятый гол своей команды в матче.

Голы престижа «Нефтчи» и жирная точка

Опомнившиеся, хоть и поздно, ферганцы бросились в атаку, пытаясь сократить разницу в счете:

Ответ от Одилова и Перицы: На 59-й минуте вышедший на замену Алишер Одилов сделал счет 5:1. В конце игры, на 89-й минуте, еще один запасной нападающий Стипе Перица стал автором второго гола гостей;

Удар Давронова: Несмотря на попытки ферганцев, на 80-й минуте Алибек Давронов забил шестой гол «Насафа», еще раз порадовав болельщиков. Итоговый счет — 6:2.

Ситуация в турнирной таблице: усилится ли интрига в чемпионской гонке?

После этой сенсационной победы положение в турнирной таблице Суперлиги изменилось следующим образом:

«Насаф» стремится вверх: Каршинский клуб довел количество своих очков до 28, поднялся на 7-е место в турнирной таблице и продолжает борьбу за высокие позиции;

«Нефтчи» не потерял лидерство: Несмотря на тяжелое поражение, команда Виталия Левченко с 45 очками остается лидером Суперлиги. Однако после этого позорного поражения шансы преследователей сократить отставание резко возросли.

Как вы думаете, что стало причиной столь неожиданного крупного поражения «Нефтчи» в Карши — усталость или безупречная тактика «Насафа»? Как это поражение повлияет на психологию ферганцев в чемпионской гонке? Оставляйте свои мнения в комментариях!