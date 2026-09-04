Новая система вместо «Лечебного дела»: в медицинском образовании начинаются революционные изменения

В Узбекистане кардинально пересматривается система подготовки кадров в сфере здравоохранения и фармацевтики. Президент Шавкат Мирзиёев 4 сентября ознакомился с презентацией новых предложений, направленных на подготовку специалистов в медицинской и фармацевтической сферах, их государственную регистрацию, а также совершенствование непрерывного профессионального образования. Данные инициативы предусматривают выведение образовательных стандартов в медицине на международный уровень на основе опыта ведущих вузов мира.

Опыт топ-вузов мира и реальный поворот в системе приема

В систему обучения и отбора будущих врачей внедряется новый научный подход:

Модель Кембриджа, Пенсильвании и Гарварда: Новые концептуальные предложения были тщательно разработаны при участии международных и местных экспертов на основе передовых рекомендаций признанных мировых университетов — Кембриджского, Пенсильванского и Гарвардского;

Квоты приема будут привязаны к реальным потребностям: Теперь параметры приема в высшие медицинские образовательные учреждения будут формироваться не просто на основе планов, а исходя из реального дефицита кадров в регионах, отдаленных районах и больницах;

Госзаказ под контролем министерства: Государственные гранты и заказы по каждому направлению будут утверждаться Министерством здравоохранения с учетом конкретных требований.

Будет ли отменено «Лечебное дело»? 6-летняя «Общая медицина» и переход на практику

Предлагается, чтобы самые масштабные изменения в направлениях высшего медицинского образования вступили в силу с 2027/2028 учебного года:

Программа «Общая медицина»: Вместо традиционного направления «Лечебное дело» будет введена 6-летняя программа бакалавриата «Общая медицина»;

Годовая полноценная практика: Согласно новому стандарту, после первых пяти лет теоретического и клинического обучения студенты на шестом этапе будут проходить непрерывную практическую подготовку в течение ровно одного года. Выпускники, успешно завершившие программу, смогут напрямую начать деятельность в качестве самостоятельных семейных врачей;

Четкая граница между резидентурой и магистратурой: Подготовка практикующих врачей по узким специальностям поэтапно полностью переводится в резидентуру. Резиденты будут одновременно и учиться, и проходить практику в семейных поликлиниках. Система же магистратуры будет специализироваться в основном на подготовке научно-исследовательских и педагогических кадров.

Статус медсестер с высшим образованием и дуальное образование в фармации

Реформы также затронут средний медицинский персонал и сферу производства лекарственных средств:

Роль медсестер расширится: Будет коренным образом усилен статус медсестер с высшим образованием как главных и надежных помощников врача в постановке диагноза, реализации плана лечения и профилактике заболеваний;

Интеграция с производством в фармации: Образование в фармацевтической сфере будет напрямую связано с заводами и лабораториями. На основе заказов предприятий расширится дуальное образование, при котором студенты будут напрямую участвовать в процессах разработки новых лекарственных средств, лабораторных анализов, контроля качества и стандартизации.

По мнению специалистов, внедрение 1-годичной непрерывной практики при подготовке врачей и привязка параметров приема к реальным потребностям послужат резкому повышению уровня качества в медицине.

А как по вашему, насколько эффективной будет система прохождения годовой полноценной практики до окончания вуза в повышении навыков будущих врачей? На что в первую очередь необходимо обратить внимание для улучшения качества обслуживания в семейных поликлиниках? Поделитесь своими мыслями в комментариях!