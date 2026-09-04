«В магазинах исчезло его имя»: «Атлетико» остановил продажи футболок Хулиана Альвареса?

·9·Спорт
«В магазинах исчезло его имя»: «Атлетико» остановил продажи футболок Хулиана Альвареса?

Выяснилось, что в официальных фан-шопах, расположенных около домашнего стадиона мадридского «Атлетико», не продается ни одной футболки с именем одного из главных лидеров команды — аргентинского нападающего Хулиана Альвареса. Эта неожиданная новость, распространенная британским изданием Те Тучлине, вызвала серьезные обсуждения в футбольном сообществе. На фоне разногласий, возникших в летнее трансферное окно, подобная картина в магазинах клубной атрибутики еще больше усиливает сомнения относительно будущего звездного футболиста в Мадриде.

Имя стерто с витрин: случайность или скрытый сигнал?

Ситуация в официальных точках продаж у стадиона привлекла внимание болельщиков и журналистов неспроста:

  • Не осталось ни одной футболки: Отсутствие маек Альвареса — самого дорогого и известного нападающего команды — в центральных магазинах «Атлетико» не похоже на банальную нехватку товара. Создается впечатление, что его экипировку полностью убрали с прилавков с атрибутикой;

  • Тревога болельщиков: На фоне непрекращающихся в последние недели слухов вокруг форварда фанаты связывают эту ситуацию с похолоданием отношений между клубом и игроком.

Запрет для «Барселоны» и отказ варианту с «Арсеналом»

Прошедшее трансферное окно выдалось крайне напряженным для аргентинского чемпиона мира:

  • Вариант с «Барселоной»: Летом Хулиан Альварес твердо намеревался покинуть мадридский клуб. Однако руководство «трактористов» (матрасников) категорически отказалось отпускать своего главного форварда в каталонскую «Барселону», которая является прямым конкурентом в Ла Лиге;

  • Предложение от «Арсенала»: В то же время лондонский «Арсенал» также пытался осуществить трансфер Альвареса, но на этот раз сам футболист отклонил предложение, не пожелав возвращаться в Англию;

  • Вынужденное пребывание: В итоге нападающий помимо своей воли, из-за решения руководства, был вынужден остаться в Мадриде.

Что говорит Диего Симеоне? Тренировки и матч с «Атлетиком»

Несмотря на непонятную ситуацию в магазинах и трансферные слухи, главный тренер Диего Симеоне старается сохранять спокойствие:

  • «Он будет включен в состав»: Наставник мадридцев открыто заявил, что Альварес очень хорошо проявляет себя на тренировках и будет внесен в заявку на важный матч против «Атлетика Бильбао»;

  • Давление на поле: Хотя Симеоне и пытается сгладить ситуацию, чувствуется, что на уровне маркетинговой службы клуба и руководства прохладное отношение вокруг футболиста сохраняется.

Как вы думаете, исчезновение футболок Хулиана Альвареса из магазинов клуба — это просто техническая ошибка или первые признаки громкого ухода в зимнее трансферное окно? Было ли правильным решением не разрешать ему переход в «Барселону»? Свои мнения оставляйте в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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