«Если Моуринью позвонит, я перейду в “Реал”»: громкий намёк от Мактоминая!

Полузащитник итальянского «Наполи» и один из главных движущих элементов команды Скотт Мактоминей в беседе с прессой высказался о возможности продолжения карьеры в Испании, сделав заявление, вызвавшее большой резонанс в мировом футболе. Шотландский футболист открыто признал, что если летом поступит предложение от его бывшего наставника Жозе Моуринью, вернувшегося к руководству «Реал Мадрид», он примет этот призыв с большим интересом.

«Серьезно рассмотрю этот вариант»: громкий ответ изданию Sport.ес

Согласно информации, предоставленной авторитетным испанским изданием Sport.ес, связи между игроком и тренером по-прежнему сохраняются на высоком уровне:

Открытое признание: На вопрос журналистов о возможности перехода в «Реал» под руководством Жозе Моуринью шотландский хавбек ответил без колебаний: «Если Моуринью позвонит мне и позовет в “Реал”, я очень серьезно рассмотрю этот вариант»;

Высокий статус в «Наполи»: Подобное заявление полузащитника, за короткое время завоевавшего любовь болельщиков в Неаполе и ставшего главной опорой в центре поля, вызвало широкие обсуждения и в Италии.

Манчестерский дебют и узы наставника и ученика

Прочные узы уважения между Мактоминаем и Моуринью уходят корнями в 2017 год в период «Олд Траффорд»:

Первый шаг сделал Жозе: Скотт дебютировал в основной команде именно в 2017 году, когда «Манчестер Юнайтед» возглавлял Жозе Моуринью;

Статус «любимого воина»: Португальский специалист всегда высоко ценил физическую мощь, дисциплину на поле и самоотдачу шотландского игрока. И по сей день их тактические взгляды полностью совпадают.

Возвращение Моуринью в «Реал»: 3 победы в 3 матчах

Сенсационное возвращение Жозе Моуринью в мадридский гранд этим летом полностью обновило атмосферу вокруг клуба:

Идеальный старт в Ла Лиге: Под руководством опытного португальского специалиста «Королевский клуб» одержал уверенные победы во всех трех стартовых матчах национального чемпионата, демонстрируя стопроцентный результат;

Необходимость укрепления состава: Ни для кого не секрет, что Моуринью, любящий бескомпромиссный стиль игры, ищет в центр полузащиты физически мощного и надежного опорника, способного безупречно выполнять его идеи. Это является важным фактором, который может сделать трансфер Мактоминая реальностью.

А как вы думаете, сможет ли Скотт Мактоминей выдержать конкуренцию в звездной полузащите «Реал Мадрида» и занять прочное место в основном составе? Считаете ли вы, что Жозе Моуринью позовет своего подопечного в Мадрид? Оставляйте свои мысли в комментариях!