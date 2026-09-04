В Ташкенте открывается единственный в Центральной Азии Центр современного искусства — визит Президента

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В Ташкенте открывается единственный в Центральной Азии Центр современного искусства — визит Президента

В Ташкенте открывает свои двери новый Центр современного искусства, не имеющий аналогов в Центральной Азии и ставший флагманским проектом Фонда развития культуры и искусства Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев 4 сентября лично посетил этот грандиозный творческий комплекс, ознакомившись со созданными в нем условиями, выставочными и образовательными пространствами. Этот комплекс вошел в историю как первое государственное учреждение в Узбекистане, специализирующееся на современном искусстве, и самая масштабная в регионе культурная платформа, объединяющая образование, научные исследования и экспозиции.

Гармония 114-летнего индустриального наследия и французской архитектуры

Новый центр уникален не только произведениями искусства, но и историей своего здания:

  • Исторический памятник 1912 года: Комплекс расположен в историческом здании, построенном в 1912 году по проекту известного архитектора Вильгельма Гейнцельмана. В начале прошлого века здесь сначала функционировало трамвайное депо, а позже оно служило первой дизельной электростанцией столицы;

  • Концепция французской «Studio KO»: Проект реставрации и возвращения здания к жизни был разработан всемирно известным французским архитектурным бюро «Studio KO»;

  • Промышленный дизайн и современность: В ходе ремонтных работ вековая оригинальная промышленная архитектура, кирпичная кладка и исторический дух здания были полностью сохранены и адаптированы под требования выставочного комплекса международного уровня.

В Ташкенте открывается единственный в Центральной Азии Центр современного искусства — визит Президента

От исследовательской библиотеки до арт-резиденций: что предлагает Центр?

Комплекс преобразован не просто в выставочный зал, а в многопрофильную экосистему для молодых творцов и широкой общественности:

  • Интеллектуальный центр: В здании функционируют специализированная открытая библиотека и архив, объединяющие редкие источники по искусству, визуальной культуре и философским теориям;

  • Пространство для диалога и творчества: На территории организованы площадка для открытых дискуссий и лекций, авторский концепт-стор и ресторан;

  • Трамплин для молодых специалистов: В центре налажены арт-резиденции, перформансы, кинопоказы и мастер-классы, что призвано вывести местных кураторов, исследователей и талантливую молодежь на международный уровень.

В Ташкенте открывается единственный в Центральной Азии Центр современного искусства — визит Президента

Выставка «Hikmat» и сенсация нью-йоркского Гуггенхайма

Центр официально откроет свои двери 6 сентября первой международной выставкой под названием Hikmah («Мудрость»):

  • Концепция выставки: Экспозиция посвящена неразрывной связи духовного наследия, культурной памяти и национальных традиций с современным глобальным искусством;

  • 11 шедевров мира: В рамках проекта публике будут представлены 11 лучших работ известных зарубежных и местных художников, в том числе специально созданные эксклюзивные произведения;

  • Инсталляция из музея Гуггенхайма: Впервые в истории Узбекистана будет продемонстрирована уникальная инсталляция из коллекции знаменитого музея Соломона Р. Гуггенхайма в Нью-Йорке;

  • Международные альянсы: Центр наладил прямое сотрудничество с Центром Помпиду в Париже, престижными лондонскими фондами «Tate» и «Delfina Foundation», а также с Художественным советом Южной Кореи.

В Ташкенте открывается единственный в Центральной Азии Центр современного искусства — визит Президента

Президент Шавкат Мирзиёев особо подчеркнул, что подобные площадки наряду с сохранением богатого исторического наследия нашего народа открывают современным творцам окно в глобальный мир.

Как вы думаете, какое влияние окажет превращение исторических промышленных зданий в такие прекрасные центры современного искусства на облик города и молодежную культуру? Сможет ли налаженное сотрудничество с музеями Нью-Йорка и Парижа вывести наше национальное искусство на мировую сцену? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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