Китай запустит 30 спутников для мониторинга пространства между Землей и Луной

Китай анонсировал масштабный международный научный проект, направленный на непрерывное изучение пространства между Землей и Луной. Согласно данным иксбт.ком, в рамках проекта под названием Эарт-Мун Кубе Констеллатион будет создана распределенная группировка малых спутников, которая будет полностью развернута к 2030 году. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Подробности инициативы были представлены 4 сентября на конференции Дип Спаке Эксплоратион (Тианду) 2026. Основу новой системы составят 30 аппаратов формата 12У КубеСат весом до 30 кг каждый. Планируется, что эти спутники будут выведены на высокоэллиптическую резонансную орбиту Земля-Луна шестью отдельными пусками, а некоторые аппараты будут размещены на окололунных орбитах.

Задача непрерывного наблюдения

Основная цель проекта — переход от эпизодических наблюдений отдельными космическими аппаратами к постоянному мониторингу всей системы Земля-Луна. Спутники, работающие одновременно из разных точек пространства, будут изучать космическую погоду, радиационную обстановку, фиксировать гамма-всплески и собирать данные, необходимые для исследования лунных ресурсов.

По расчетам специалистов, данная сеть позволит определять координаты источников гамма-всплесков с точностью до долей угловой секунды. Она также создаст основу для наблюдения за развитием солнечных и магнитосферных явлений в масштабах всего окололунного пространства.

Международное сотрудничество и перспективы

На сегодняшний день окололунное пространство, охватывающее расстояние от низкой околоземной орбиты до 2 миллионов километров от Земли, остается недостаточно изученной зоной. Большая часть данных поступает через одиночные миссии, не обеспечивающие непрерывных измерений. Между тем, в ближайшие годы именно через этот регион будут проходить пилотируемые экспедиции и формироваться будущая лунная инфраструктура.

Проект реализуется Китайской лабораторией исследования дальнего космоса и Международной ассоциацией исследования дальнего космоса при поддержке Азиатско-Тихоокеанской организации по космическому сотрудничеству. К нему уже успели присоединиться научные организации Таиланда, Сербии, Египта, Сенегала и Индонезии.

Китай намерен бесплатно предоставить партнерам три типа стандартного научного оборудования: детекторы высокоэнергетических частиц, космические магнитометры и регистраторы гамма-всплесков. Участники будут совместно разрабатывать технические стандарты, обмениваться научными данными, готовить специалистов и координировать развитие всей группировки. В настоящее время начат первый этап инженерных работ, завершается проектирование спутников и наземного комплекса управления.