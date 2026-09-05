«Башакшехир» проиграл «Галатасараю» в триллере — Шомуродов забил гол

·52·Спорт
«Башакшехир» проиграл «Галатасараю» в триллере — Шомуродов забил гол

В центральном матче 4-го тура турецкой Суперлиги в Стамбуле «Башакшехир» принимал действующего лидера «Галатасарай» и потерпел обидное поражение со счетом 2:3. Несмотря на то, что тандем наших соотечественников Аббосбека Файзуллаева и Элдора Шомуродова организовал важный гол и привлек внимание болельщиков, удаление в составе хозяев и драматичный удар на последних минутах лишили их ценных очков.

Высокое мастерство узбекского тандема: Файзуллаев заработал пенальти, Шомуродов проявил хладнокровие

Лидеры национальной сборной Узбекистана продемонстрировали свой высокий атакующий потенциал в этом принципиальном матче:

  • Активность и пенальти от Аббосбека: На 66-й минуте матча стремительные и опасные действия Файзуллаева вынудили защитников соперника нарушить правила, и судья назначил 11-метровый штрафной удар в ворота гостей;

  • 4-й гол Шомуродова: Подойдя к мячу, опытный бомбардир Элдор Шомуродов успешно воспользовался моментом, точно направив мяч в сетку ворот и доведя количество своих голов в чемпионате до 4;

  • Минуты на поле: Шомуродов активно провел на поле все 90 минут. Проявивший активность в матче Файзуллаев был заменен на 74-й минуте по решению тренерского штаба.

5 мячей, автогол и трагедия на 90-й минуте: Детали драматичных моментов

Противостояние, как и ожидалось, прошло в крайне напряженной и открытой борьбе:

  • Начало от Осимхена: На 16-й минуте встречи звезда «Галатасарая» Виктор Осимхен открыл счет и вывел гостей вперед;

  • Ответ Шомуродова и удар Торрейры: На 66-й минуте Шомуродов восстановил равновесие с пенальти, однако спустя 5 минут, на 71-й минуте, Лукас Торрейра снова вывел столичный клуб вперед (1:2);

  • Автогол Санчеса: На 76-й минуте благодаря неожиданному автоголу защитника гостей Давинсона Санчеса в собственные ворота счет снова сравнялся — 2:2;

  • Красная карточка и решающий удар Сары: На 79-й минуте игрок «Башакшехира» был удален, и хозяева остались в меньшинстве. Воспользовавшись численным преимуществом, «Галатасарай» вырвал победу на 90-й минуте благодаря голу Габриэля Сары (2:3).

Турнирная таблица: лидерство с 10 очками и «Башакшехир» на 9-м месте

После этой бескомпромиссной игры турнирная таблица Суперлиги приняла следующий вид:

  • «Галатасарай» на вершине: Добившись важной гостевой победы, стамбульский гранд довел количество своих очков до 10 и укрепил лидерство в чемпионате;

  • Позиция «Башакшехира»: Команда Шомуродова и Файзуллаева по итогам 4 туров с 4 очками остается на 9-й строчке турнирной таблицы.

Как вы думаете, стало ли удаление на 79-й минуте причиной поражения «Башакшехир» в концовке матча, или преждевременная замена Аббосбека Файзуллаева ослабила давление в атаке? Сможет ли Элдор Шомуродов с таким темпом стать лучшим бомбардиром чемпионата Турции в текущем сезоне? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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