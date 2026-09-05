Боевая ничья в Коканде: «Коканд-1912» и «Динамо» разошлись миром 1:1

Суперлига Узбекистана в рамках 20-го тура подарила матч в городе Коканд, где местный «Коканд-1912» принял самаркандское «Динамо». Противостояние между клубом из Ферганской долины, стремящимся покинуть опасную зону таблицы, и самаркандцами, нацеленными на укрепление позиций в первой десятке, прошло в упорной и бескомпромиссной борьбе и завершилось боевой ничьей со счетом 1:1.

Гол Нимели и быстрый ответ Радаева: драма матча

Судьба встречи решилась главным образом благодаря опасным атакам на стыках таймов:

Гол в раздевалку: На 43-й минуте острая атака хозяев принесла результат — нападающий-легионер Сильванус Нимели точно замкнул передачу Егора Кондратюка, выведя кокандцев вперед;

Ответный удар Радаева: Хозяевам не удалось долго удерживать преимущество, добытое в первом тайме. В начале второй половины — на 51-й минуте — после паса полузащитника «Динамо» Тиграна Аванесяна Артём Радаев восстановил равновесие;

Бескомпромиссная борьба на поле: Бескомпромиссность матча отразилась и на предупреждениях — в первом тайме арбитр наградил желтыми карточками игроков самаркандцев Марко Станоевича (12-я минута) и Жасура Хайдарова (35-я минута).

Тактические ротации и важные очки в турнирной таблице

Во втором тайме тренерские штабы обеих команд провели ряд замен в поисках победного гола:

Масштабные перестановки: В составе «Динамо» на 66-й минуте были произведены сразу три замены (на поле вышли Хайдаревич, Худайбердиев, Абдуллаев), а ближе к концу встречи на поле бросили опытного Фархода Насимова и Абдусаломова. Хозяева также попытались усилить давление, выпустив свежие силы вместо Кондратюка, Хасанова, Нимели и Акрамова;

«Динамо» укрепилось на 9-м месте: Благодаря этой ничьей самаркандцы довели количество своих очков до 27 и остались на 9-й строчке турнирной таблицы;

«Коканд-1912» поднялся на 13-е место: Завоеванное важнейшее очко позволило кокандцам довести свой актив до 20 очков и подняться на 13-ю позицию в турнирной таблице.

Как вы думаете, для какой команды эта ничья 1:1 оказалась более полезной — для упустившего победу на глазах у своих болельщиков «Коканда-1912» или для «Динамо», вернувшегося со сложного выезда с очком? Как вы оцениваете шансы этих команд на финише Суперлиги? Оставляйте свои мнения в комментариях!