Подводя итоги чемпионата мира по футболу 2026 года, президент США Дональд Трамп официально объявил, что мундиаль принес экономике страны беспрецедентный финансовый эффект. По его словам, это масштабное соревнование, проходившее с 11 июня по 19 июля на полях США, Канады и Мексики, в частности в 11 крупных мегаполисах Соединенных Штатов, принесло американской казне свыше 18 миллиардов долларов огромного дохода и обеспечило сотни тысяч граждан стабильным источником заработка.

Рекордный приток туристов и 160 тысяч новых рабочих мест

Дональд Трамп на цифрах обосновал, что летние месяцы проведения мундиаля стали историческим периодом для американской туристической индустрии:

Финансовые поступления в размере 18 миллиардов долларов: Чемпионат мира по футболу принес прямой чистый доход национальной экономике США в размере более 18 миллиардов долларов;

Более 160 тысяч рабочих мест: В рамках обслуживания соревнований, безопасности, гостиничной и транспортной инфраструктуры было создано свыше 160 000 новых рабочих мест;

300 миллиардов миль пути и 78 миллионов туристов: По словам президента, за лето путешественники преодолели по США в общей сложности около 300 миллиардов миль, а национальные парки страны приняли рекордное количество туристов — 78 миллионов человек;

Процветание 11 городов: Инфраструктура и торговые сети в 11 принимающих городах США добились устойчивого финансового роста благодаря глобальному соревнованию.

Льготы для бизнеса и обновление системы авиаперевозок

Лидер Белого дома подчеркнул, что инвестиции, привлеченные благодаря туризму и футболу, были направлены на благо простых людей:

Прямая выгода для американских предпринимателей: «Путешествия и туризм гарантируют новые рабочие места, инвестиции и миллиардные поступления. Эти средства напрямую доходят до американских предпринимателей и местных сообществ», — отметил Трамп;

Среда, свободная от бюрократии: Было объявлено, что правительство резко сокращает излишние бюрократические барьеры, модернизирует систему воздушного сообщения и максимально упрощает процессы въезда-выезда из США, а также ведения бизнеса;

«Лучшее еще впереди»: Президент подчеркнул, что «Америка полностью открыта для бизнеса — лучшие результаты еще впереди!», подтвердив продолжение глобального экономического лидерства страны.

Протесты на фоне финансовой победы: почему критикуют политику Инфантино?

Несмотря на колоссальные финансовые достижения в США, на международной арене решения руководства ФИФА вызывают серьезные споры:

Финансовые рекорды и волна недовольства: Хотя президент ФИФА Джанни Инфантино резко повысил финансовые показатели организации и организовал самый прибыльный турнир в истории, его деятельность вызвала большое недовольство в мировом футбольном сообществе;

Коммерциализация и чрезмерная нагрузка: Критики отмечают, что из-за расширения числа участников турнира до 48 команд, крайне плотного календаря соревнований здоровье футболистов и истинная прелесть матчей приносятся в жертву финансовым интересам.

А как считаете вы: принесет ли экономическая выгода чемпионата мира по футболу в 18 миллиардов долларов полное оправдание политики Инфантино по расширению формата мундиаля, или же чрезмерная коммерциализация футбола подрывает его истинный дух, полюбившийся миллионам? Оставляйте свои мысли в комментариях!