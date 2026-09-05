«Согдиана» на своем поле разгромила «Машъал» со счетом 5:2

Суперлига Узбекистана в рамках 20-го тура подарила любителям футбола настоящее шоу голов в матче, прошедшем в Джизаке. «Согдиана» на своем поле приняла мубарекский «Машъал» и добилась крупной и уверенной победы со счетом 5:2. Дубль Забихилло Уринбоева и активность главных лидеров в составе хозяев позволили джизакцам записать на свой счет 3 важных очка и подняться в турнирной таблице.

Атакующий натиск в первом тайме и бенефис Уринбоева

Встреча началась с резкого давления хозяев с первых же минут:

Быстрый гол на 4-й минуте: Уже в дебюте матча Забихилло Уринбоев точно поразил ворота соперника и вывел джизакцев вперед;

Увеличение преимущества от Иванович: К 33-й минуте легионер Филип Иванович воспользовался брешью в обороне соперника и довел счет до 2:0;

Дубль Уринбоева: Вскоре после этого, на 40-й минуте, Забихилло Уринбоев забил свой второй мяч в матче, сделав счет на табло крупным (3:0);

Ответ мубарекцев: Перешедший в быструю атаку «Машъал» всего минуту спустя (на 41-й минуте) усилиями Махмуда Журабаева отыграл один мяч, и команды ушли на перерыв при счете 3:1.

Второй тайм: Дориев, Болтабоев и оформление победы

После перерыва «Согдиана» не упустила инициативу из своих рук:

Итоговые удары Дориева и Болтабоева: На 51-й минуте Люпчо Дориев забил четвертый гол, а на 66-й минуте Жамшид Болтабоев еще раз огорчил вратаря соперника, доведя счет до 5:1;

Гол престижа Муртазаева: Вышедший на замену в составе мубарекцев Хумоюн Муртазаев на 71-й минуте забил второй гол «Машъала» и поставил точку в матче (5:2);

Ротация состава и контроль: Тренерский штаб джизакцев, обеспечивший крупный счет, ближе к концу игры заменил основных игроков и дал возможность проявить себя резервным силам.

Турнирная таблица: «Согдиана» поднимается, «Машъал» в глубоком кризисе

Результат данного матча оказал серьезное влияние на позиции обеих команд в соревновании:

Джизакский клуб на 10-м месте: После яркой победы «Согдиана» довела количество своих очков до 27 и, отдалившись от опасной зоны, поднялась на 10-ю строчку турнирной таблицы;

Опасное последнее место для «Машъала»: Мубарекский клуб по итогам 20 туров с активом всего в 4 очка остается на самом дне таблицы, еще больше осложнив задачу сохранения прописки в лиге.

Как вы думаете, является ли эта победа «Согдианы» со счетом 5:2 свидетельством полного пробуждения команды во втором круге? Сможет ли мубарекский «Машъал» найти в себе силы выбраться из столь тяжелого положения в оставшихся турах? Оставляйте свои мнения в комментариях!