Samsung увеличивает производство бюджетных смартфонов на фоне кризиса памяти

В условиях продолжающегося кризиса компонентов памяти на мировом рынке и общих экономических изменений технологический гигант Samsung меняет свою производственную стратегию. Как сообщает издание Маеил Бусинесс Невспапер со ссылкой на документы по планированию компании, южнокорейская корпорация намерена сделать приоритетными мобильные устройства бюджетного и среднего ценового сегмента вместо дорогих флагманов. Этот шаг направлен на сохранение позиций бренда на мировом рынке и усиление конкурентоспособности. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно производственным планам компании на период с августа по ноябрь текущего года, предусмотрен выпуск в общей сложности 58 миллионов телефонов и планшетов. Из них 33,7 миллиона устройств составят смартфоны среднего и бюджетного сегмента серии Galaxy А. Этот показатель составляет около 58 процентов от общего объема производства Samsung, а если учитывать только смартфоны, их доля будет еще выше.

Причины акцента на недорогие модели

Большая часть объема производства приходится на самые доступные и популярные устройства. В частности, стало известно, что более половины запланированной серии Galaxy А, а именно 18 миллионов смартфонов, приходится всего на две модели — Galaxy А17 и ожидаемый в скором времени Galaxy А18. Эти две модели составляют 53 процента от общего объема производства серии Galaxy А.

Это решение примечательно тем, что оно принимается вопреки общим тенденциям рынка. Сегодня большинство компаний-конкурентов выбирают путь сокращения линейки бюджетных устройств, увеличения маржи прибыли и фокусировки на более дорогих моделях. Samsung же предпочла стратегию сохранения и расширения доли мирового рынка вместо получения высокой краткосрочной прибыли.

Мировой рынок и аналитические данные

Согласно ежеквартальным отчетам исследовательской компании Кунтерпоинт, бюджетные смартфоны бренда Samsung постоянно входят в десятку самых продаваемых устройств в мире. Зачастую в этот список попадает сразу несколько бюджетных моделей корейского производителя, что подтверждает сильные позиции компании в нижнем сегменте.

По мнению экспертов, в условиях изменения цен на чипы памяти и стремления покупателей к экономии такой подход может быть оправдан. Используя свои огромные производственные мощности и логистические возможности, Samsung продолжает предлагать потребителям качественные технологии по доступной цене. Это позволяет компании сохранять свою клиентскую базу даже в период обострения конкурентной среды.