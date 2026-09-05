Яркая и результативная игра капитана и ведущего бомбардира национальной сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова в Турецкой Суперлиге находится в центре внимания местных и международных футбольных экспертов. Вокруг узбекского нападающего, забивающего в четырех турах подряд в составе «Истанбул Башакшехир» и демонстрирующего настоящее бомбардирское мастерство, поднялся большой шумиха. После драматичного дерби против «Галатасарай» (2:3) известные турецкие эксперты выступили с инициативой срочно пригласить именно Эльдора Шомуродова в качестве замены травмированному Виктору Осимхену.

Голевая перестрелка в дерби и травма Осимхена: Как родилась сенсация?

Стамбульское дерби вошло в историю не только благодаря острому результату, но и столкновению двух сильнейших нападающих чемпионата:

Битва двух звезд: В матче, завершившемся победой «Галатасарай» со счетом 3:2, и Виктор Осимхен, и Эльдор Шомуродов стали авторами первых голов своих команд;

Рекорд сезона: Забить во всех четырех стартовых турах с начала Турецкой Суперлиги удалось только этим двум форвардам — Осимхену и Шомуродову;

Нигерийская звезда выбыла из строя: По ходу встречи Осимхен неожиданно получил серьезную травму и был вынужден покинуть поле еще в первом тайме;

Тревога перед Лигой чемпионов: Выбытие Осимхена, на которого нацелились богатые клубы Европы и Саудовской Аравии и чей уход ожидался в скором времени, создало неожиданную проблему для «Галатасарай» перед сложными матчами в Лиге чемпионов и национальном первенстве.

«Срочно арендуйте Эльдора!»: Рекомендация экспертов и подтверждение нигерийской прессы

На фоне данной ситуации в турецких и зарубежных СМИ развернулось масштабное обсуждение трансфера:

Открытый призыв Левента Тюзэмена: Ведущий обозреватель и футбольнный эксперт телеканала А Спор Левент Тюзэмен обратился к боссам «Галатасарай» с предложением срочно арендовать результативно играющего Эльдора Шомуродова в качестве единственного кандидата, способного восполнить потерю нигерийской звезды;

В центре внимания нигерийских СМИ: Эта новость вызвала большой резонанс и на родине Осимхена — авторитетное нигерийское издание Даилй Пост официально подтвердило информацию о том, что «Галатасарай» серьезно рассматривает вариант с узбекским бомбардиром;

Перспективы зимнего окна: Согласно правилам трансферного рынка, для осуществления этой сделки придется дождаться зимнего трансферного окна, однако высока вероятность того, что фундамент для переговоров будет заложен уже сейчас.

Статистика, поразившая Турцию: Неудержимые показатели Шомуродова

Эльдор Шомуродов уже миновал этап адаптации к чемпионату Турции и превратился в главную звезду лиги:

Обладатель «Золотой бутсы»: В прошлом сезоне выступавший на правах аренды из «Ромы» Эльдор забил 22 гола в 34 матчах Суперлиги и вместе с Полу Онуачу стал лучшим бомбардиром чемпионата;

Выкупленный лидер: Контракт узбекского футболиста, выведшего «Башакшехир» на 5-е место в турнирной таблице, был полностью выкуплен летом, и он бурно начал новый сезон, отметившись 4 голами в 4 матчах;

Дорогая трансферная стоимость: Несмотря на то, что к узбекскому нападающему проявляли серьезный интерес «Трабзонспор», а также клубы из Саудовской Аравии и России, сделки не состоялись из-за высокой трансферной цены, установленной «Башакшехиром».

Как вы думаете, сможет ли Эльдор Шомуродов перейти в такой европейский гранд, как «Галатасарай», и полноценно заменить травмированного Виктора Осимхена? Отпустит ли «Башакшехир» своего лидера напрямую к главному сопернику по городу? Оставляйте свои мнения в комментариях!