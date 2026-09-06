Чемпионская драма: Асадбек Саидов проиграл Саяту Абдуали (видео)

·45·Спорт
Чемпионская драма: Асадбек Саидов проиграл Саяту Абдуали (видео)

В столице Узбекистана городе Ташкенте завершился крупный международный турнир по смешанным единоборствам «Октагон 91». В самом ожидаемом и кульминационном событии вечера — центральном поединке за вакантный чемпионский пояс в легком весе — наш соотечественник Асадбек Саидов сошелся в октагоне с непобежденным бойцом из Казахстана Саятом Абдуали. Напряженное противостояние, проходившее под мощным давлением болельщиков обеих сторон, неожиданно завершилось драматичным поворотом: во втором раунде соперник безупречно исполнил прием и завоевал чемпионский титул.

Решающий удушающий во 2-м раунде: Как решилась судьба пояса?

Бой в октагоне начался с высокого темпа и тактической борьбы с первых же секунд:

  • Ожесточенное сопротивление в первом раунде: В первые 5 минут бойцы старались присмотреться друг к другу и наносить точные удары в стойке; Саидов активно действовал перед родными трибунами;

  • Ошибка в партере и удушающий прием: Во втором раунде Саяту Абдуали удалось перевести бой в партер, и, добившись позиционного преимущества, он мастерски провел жесткий удушающий прием;

  • Досрочная победа: Как бы Саидов ни пытался выбраться из ситуации, казахстанский спортсмен зафиксировал захват и заставил рефери остановить бой, оформив чистую победу.

Саят Абдуали — новый чемпион Октагон Леагуе: рекорд 10:0

Этот успех превратил казахстанского мастера единоборств в абсолютного лидера дивизиона:

  • Беспроигрышная серия: Саят Абдуали довел свою победную серию в профессиональном ММА до 10, сохранив идеальный рекорд (10-0) без единого поражения;

  • Обладатель золотого пояса: Получив статус нового чемпиона «Октагон Леагуе» в легком весе, Абдуали прочно установил свое доминирование в организации;

  • Мастерство грэпплинга: Высокий уровень бойца в партере и при контроле на покрытии в очередной раз доказал, что он является одним из самых опасных соперников в лиге.

Суровый урок и первое испытание для Асадбека Саидова

Этот вечер стал для нашего соотечественника самым серьезным поворотным моментом в карьере:

  • Первое поражение в 8 боях: До этого отпраздновавший победы во всех 7 встречах на профессиональном ринге Асадбек Саидов потерпел первое поражение в своей карьере;

  • Чемпионский урок: Как отмечают эксперты, неудача в титульном бою столь высокого уровня — это не слом для спортсмена, а большой опыт, который послужит стимулом поработать над ошибками и вернуться еще сильнее;

  • План возвращения: Ожидается, что Саидов вместе со своей командой проанализирует защиту в партере и тактические ошибки, после чего начнет путь к реваншу или новому претендентскому бою.

А что, по вашему мнению, стало главной причиной поражения Асадбека Саидова во 2-м раунде — высокое мастерство Саята Абдуали в партере или невнимательность нашего соотечественника в защите? Сможет ли Саидов сделать правильные выводы из этого поражения и найти в себе силы вернуть пояс Октагон? Свои мнения оставляйте в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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