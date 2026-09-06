Первое поражение «Ан-Насра»: «Аль-Иттихад» одержал победу в супердерби...

Центральный матч 5-го тура Про-лиги Саудовской Аравии превратился в настоящее супердерби, которого так ждали любители футбола по всему миру. В напряженном противостоянии, прошедшем в городе Джидда, «Аль-Иттихад» принял на своем поле звездный «Ан-Наср» и добился важной и тяжелой победы со счетом 2:1. Клуб из Эр-Рияда, в составе которого с первых минут действовали такие мировые звезды, как Криштиану Роналду, Садио Мане, Жоау Фелиш и Кингсли Коман, был вынужден признать свое первое поражение в текущем сезоне.

23-минутный бенефис Жоржа Иленикена: как решилась судьба матча?

Встреча началась с резкого и мощного давления хозяев:

Холодный душ на 4-й минуте: Едва начался матч, как нападающий хозяев Жорж Иленикена воспользовался моментом, возникшим в штрафной площади соперника, и открыл счет (1:0);

Дубль на 23-й минуте: Иленикена, умело воспользовавшись ошибками обороны «Ан-Насра», забил свой второй мяч и укрепил преимущество «Аль-Иттихада» (2:0);

Ответ Габриэля Анжело: На 36-й минуте молодой бразилец в составе гостей Габриэль Анжело сократил разницу в счете, вернув интригу (2:1);

Железная дисциплина во втором тайме: Выпустив во второй половине игры Ричарда Риоса и Юссефа Эн-Несири, хозяева организованно защищались и сумели удержать победный счет до самого конца матча.

Спокойный вечер Роналду и нейтрализация звездной линии атаки

Трио нападающих во главе с Криштиану Роналду не принесло ожидаемого результата:

Роналду был неэффективен все 90 минут: Португальская легенда провела на поле матч от свистка до свистка, однако находился под плотной опекой защитников соперника Данилу Перейры и Хасана Кадеша, не отметившись ни голом, ни результативной передачей;

Давления Мане, Фелиша и Комана оказалось недостаточно: Остальные лидеры атакующей линии также не смогли найти путь к воротам голкипера «Аль-Иттихада» Предрага Райковича;

Прервалась беспроигрышная серия «Ан-Насра»: Начавшие сезон на мажорной ноте футболисты из Эр-Рияда впервые остались без очков по итогам 5-го тура.

Турнирная таблица: клуб из Джидды приблизился к лидерам

Это дерби серьезно изменило расстановку сил в верхней части чемпионата:

«Ан-Наср» с 12 очками на 2-м месте: Потерпев первое поражение, столичная команда столкнулась с риском отстать в борьбе за лидерство;

«Аль-Иттихад» поднялся на 4-е место с 11 очками: Заработав ценные 3 очка, хозяева вплотную подобрались к своему основному сопернику, сократив разрыв всего до 1 очка.

Как вы думаете, стало ли причиной этого поражения «Ан-Насра» ошибки в обороне или то, что звездная линия атаки во главе с Роналду не показала ожидаемой игры? Сможет ли Жорж Иленикена составить серьезную конкуренцию Роналду в гонке бомбардиров Про-лиги в этом сезоне? Свои мнения оставляйте в комментариях!