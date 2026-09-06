Компани объяснил, почему Кейн и Олисе остались в запасе после ничьей с «Шальке»

·25·Узбекистан
Компани объяснил, почему Кейн и Олисе остались в запасе после ничьей с «Шальке»

Во 2-м туре немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» неожиданно сыграла вничью на выезде с «Шальке» (0:0) и потеряла свои первые ценные очки в новом сезоне. Отсутствие в стартовом составе главных атакующих орудий мюнхенцев — Гарри Кейна и Майкла Олисе — вызвало массу вопросов у болельщиков и немецкой прессы. По окончании бескомпромиссной встречи главный тренер «Баварии» Венсан Компани вышел к журналистам на пресс-конференции и подробно раскрыл истинные причины решения оставить звезд на скамейке запасных.

«Логичное решение и запоздалый отпуск»: Компани объяснил причины ротации

Бельгийский специалист подчеркнул, что отсутствие лидеров команды на поле было связано не с тактикой, а с чистой физической формой:

  • Поздно вернувшиеся лидеры: «Это было просто логичное решение. Они очень поздно вернулись из отпуска», — отметил Компани, указав на то, что Кейн и Олисе присоединились к предсезонной подготовке с запозданием;

  • Цена кубкового матча с «Оснабрюком»: «Встреча против “Оснабрюка” в рамках Кубка Германии потребовала от них очень много физических сил. Мы хотели, чтобы они сыграли в кубковом матче»;

  • Момент принятия решения: Компани подчеркнул, что, учитывая плотный календарь, он предпочел не рисковать здоровьем игроков: «После этого мне пришлось принять решение не выпускать их в сегодняшнем матче с первых минут».

«Не готовы к полной нагрузке»: Стратегия избежания рисков

По словам специалиста, чрезмерные нагрузки на звезд могли привести к серьезным травмам:

  • Отсутствие оптимальной спортивной формы: «Они еще не находятся в оптимальном состоянии, чтобы выдерживать полную нагрузку», — пояснил тренер;

  • Осторожность на старте сезона: «Поэтому мы решили оставить их в запасе», — заявил Компани, добавив, что впереди Лига чемпионов и длинный марафон, поэтому важнее сберечь лидеров команды здоровыми.

Счет 0:0 и пробуксовка в атаке «Баварии»

Хотя с точки зрения тренера это решение казалось правильным, картина на поле оказалась совершенно иной:

  • Безголевой выезд: Отсутствие Гарри Кейна и Майкла Олисе на поле резко снизило остроту атак «Баварии»; команде не хватило хладнокровия при взломе плотной обороны «Шальке»;

  • Потеря в турнирной таблице: Потеряв очки уже во втором туре, мюнхенский гранд предоставил первый шанс конкурентам по чемпионской гонке и оказался под давлением.

А как вы считаете, правильно ли поступил Венсан Компани, оставив Гарри Кейна и Майкла Олисе в запасе, или «Бавария» забрала бы три очка, выйди они на поле? Считаете ли вы фактор усталости единственной причиной первой осечки мюнхенцев в Бундеслиге? Свои мнения оставляйте в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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