«Интер Майами» сыграл вничью с «Атлантой Юнайтед» — упущенная победа

·25·Спорт
«Интер Майами» сыграл вничью с «Атлантой Юнайтед» — упущенная победа

В матче очередного тура регулярного чемпионата североамериканской MLS в Форт-Лодердейле болельщики увидели настоящий футбольный триллер, шоу голов и драму с пенальти. Звездный «Интер Майами» на своем поле принял клуб «Атланта Юнайтед» и завершил встречу боевой ничьей со счетом 2:2. Несмотря на ювелирную передачу Лионелья Месси, очередное мастерство Луиса Суареса и важный гол Каземиро, хозяева упустили победу незадолго до окончания матча.

Обмен голами: ассист от Месси и классика от Суареса

Встреча с первых минут проходила в высоком темпе и с ожесточенными атаками:

  • 32-я минута: ассист Месси, гол Каземиро: В ходе опасной атаки хозяев Лионель Месси отдал точный пас, и новичок команды, бразильский полузащитник Каземиро, поразил ворота, открыв счет (1:0);

  • 35-я минута: быстрый ответ Альмирона: «Атланта Юнайтед» восстановила равновесие всего три минуты спустя — ветеран АПЛ Мигель Альмирон успешно завершил опасную атаку гостей (1:1);

  • 45+1-я минута: гол Суареса: В компенсированное к первому тайму время после активной передачи Сеговии Луис Суарес проявил расторопность в штрафной площади и снова вывел «Интер Майами» вперед (2:1).

Драма с пенальти: промах Альмирона и хладнокровие Эмболо

Второй тайм запомнился напряженной борьбой нервов вокруг 11-метровых ударов:

  • Упущенная возможность на 73-й минуте: На 73-й минуте матча в ворота «Интер Майами» был назначен пенальти, однако подошедший к мячу Мигель Альмирон не смог реализовать шанс и поразить ворота хозяев;

  • Спасительный удар на 87-й минуте: Непрекращающийся натиск гостей в концовке игры привел ко второму пенальти — на этот раз знаменитый швейцарский нападающий Брель Эмболо не ошибся с точки и установил на табло счет 2:2;

  • Давление в последние минуты: Хотя в оставшееся время «Интер Майами» бросился вперед, оборона «Атланты» не позволила забить победный гол.

Турнирная таблица MLS: 2 очка, потерянные в самом конце

Эта боевая ничья стала неожиданной потерей очков для «Интер Майами»:

  • Атакующая мощь и провалы в защите: Линия атаки во главе с Месси и Суаресом снова сказала свое слово, однако пробелы в обороне и пенальти в конце матча дорого обошлись команде;

  • Большая воля от «Атланты»: Гости дважды по ходу матча уступали в счете на выезде и не реализовали один пенальти, но сумели вернуть психологическое преимущество в концовке и вырвали ценное 1 очко.

Как вы думаете, стало ли упущение победы «Интер Майами» на 87-й минуте следствием неуверенной игры в защите или же результатом мощного давления Бреля Эмболо и «Атланты»? Сможет ли тандем Месси и Суареса привести «Интер Майами» к чемпионству в этом сезоне? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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