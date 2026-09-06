Сенсатсия: Шара Буллет удоле представителя легендарной семи Грейси (видео)

·20·Спорт
Сенсатсия: Шара Буллет удоле представителя легендарной семи Грейси (видео)

Известнйй российский боетс UFC Шарабутдин Магомедов, более известнйй по прозвишу «Шара Буллет», добился сенсатсионного резултата на турнире по волной борбе и грепплингу «Реал Американ Фристйле» (RAF), проксодившем в Москве. Спортсмен, славяшийся своей феноменалной тексникой ударов (ударник), на етот раз одерджал победу над легендой бразилского джиу-джитсу Нейманом Грейси (Неиман Гракие) с разгромнйм шетом 11:3 на ковре. Эта победа в очередной раз доказала, что Шара Буллет — универсалнйй боетс.

Урок борбй от мастера ударов: Физическая сила и тактика

Перед боем многие експертй предполагали, что главнйм преимушеством Шарй Буллет будет исключително бой в стойске. Однако противостояние на ковре RAF шло по совершенно другому стсенарию. Шарабутдин Магомедов с самого начала боя продемонстрировал значителное физическое преимушество над соперником. Он не ограничивался лиш обороной, а активно шел в атаку, проводил успешнйе тейкдаунй и умело нейтрализовал грепплерские навйки соперника. В ксоде боя Шара Буллет продемонстрировал свое мастерство борбй, оставив Нейману Грейси практически нулевйе шансй.

Легенда Грейси и будушее Шарй в UFC

Стоит отметит, что Нейман Грейси — ето не просто бразилский боетс. Он является прямйм представителем семи Грейси — основателей современного джиу-джитсу — и обладателем черного пояса. Завоеват победу над соперником такого уровня по правилам чистой борбй (грепплинга) свидетелствует о том, что зашитная борба (дефенсиве врестлинг) и позитсия Шарй Буллет в партере готовй к самому вйсокому уровню UFC. Этот резултат неизбеджно станет очередной головной болю для его будушикс соперников в UFC.

А что думаете вй, является ли ета победа Шарй Буллет над Грейси случайностю или он действително успел превратится в универсалного бойтса? Насколко такой потентсиал в борбе помоджет ему в гонке за чемпионский пояс UFC? Оставте свое мнение в комментариякс!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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