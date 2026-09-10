Гигантские произведения искусства из миллионов цветов уничтожили за несколько дней

·51·Мир
Гигантские произведения искусства из миллионов цветов уничтожили за несколько дней

В нидерландском городе Зюндерт прошел Корсо Зундерт — один из крупнейших парадов цветов в мире. На мероприятии, состоявшемся 6 сентября, по улицам пронесли огромные цветочные композиции, подготовленные 20 районами города.

В 2026 году Корсо Зундерт отметил свое 90-летие. В этой традиции, проводимой ежегодно в первое воскресенье сентября, районы месяцами готовят масштабные композиции. В этом году все 20 композиций также были продемонстрированы на улицах, и среди них был определен победитель.

Композиции состоят не из простых цветочных украшений. Сначала они создаются в виде эскизов и макетов, а затем с помощью металлических конструкций, бумаги и других материалов превращаются в гигантские объемные произведения. На завершающем этапе композиции украшаются георгинами.

В этом году главный приз достался району Стуйвезанд, участвовавшему с композицией «Те Сеа Ас а Миррор» («Море как зеркало»). Второе место занял район Лаер-Аккермолен, а третье — район Моленстраат.

Парад начался 6 сентября в 13:30. Зрители могли любоваться гигантскими композициями не только во время парада, но и 7 сентября на специальной выставочной площадке.

Gullar bilan bezatilgan turli shakldagi yirik figuralar karnay namoyishi.

Однако жизнь этих произведений искусства очень коротка. После завершения мероприятия композиции с помощью специальной техники разрушаются и складываются в контейнеры. В результате от них остаются лишь видео, фотографии и воспоминания зрителей.

Особенность Корсо Зундерт заключается в том, что все композиции создаются волонтерами. Вокруг Зюндерта специально для этого парада на площади около 40 гектаров выращиваются георгины.

Корсо Зундертгул парадНидерландияСентябрьДенгиз кўзгудекМаҳаллаСтиевезанд
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Charos
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