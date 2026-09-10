Любимца найденного мертвым актера изменила свои показания

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Любимца найденного мертвым актера изменила свои показания

Известный турецкий актер Серхат Кылыч 5 сентября был найден мертвым в своем доме в районе Кагытхана в Стамбуле. Его девушка Озлем Эсмергуль, с которой он жил вместе на протяжении 8 лет, дала противоречивые показания полиции и прокуратуре относительно употребления актером наркотиков и алкоголя. Об этом сообщили Демирорен Хабер Аджансı и Хабертюрк.

Отмечается, что в своем первоначальном заявлении полиции Эсмергуль сообщила, что у Серхата Кылыча не было зависимости от наркотиков или алкоголя. Однако в показаниях прокуратуре она заявила, что актер употреблял наркотики и алкоголь.

«Я знаю, что он употреблял наркотики и алкоголь с тех пор, как я его знаю. Насколько мне известно, последние шесть месяцев он также употреблял кокаин. У него не было врагов», — сказала Эсмергуль.

По словам Эсмергуль, она знакома с Кылычем уже восемь лет. Последний раз она разговаривала с актером по телефону за два дня до происшествия, 3 сентября. Во время беседы Кылыч рассказал, что его здоровье сильно ухудшилось, из-за чего он не может поехать на съемочную площадку и его отстранили от сериала.

Актер также сообщил, что из-за проблем со здоровьем у него возникли споры с Эсмергуль и некоторыми коллегами по съемочной площадке. После этого он перестал отвечать на телефонные звонки. Эсмергуль отметила, что сначала не придала этому серьезного значения, так как знала, что Кылыч иногда по 5-6 дней не разговаривает с людьми, на которых обиделся.

По словам Эсмергуль, 5 сентября она решила навестить актера. Войдя в квартиру с помощью запасного ключа, она увидела на полу осколки разбитой тарелки. Внутри было очень холодно, работал кондиционер.

Когда она дотронулась до Кылыча, то почувствовала, что его тело остыло. Поняв, что он скончался, она сообщила в полицию. На место происшествия прибыли правоохранительные органы и медицинские работники, которые подтвердили смерть актера.

Эсмергуль также рассказала, что в последнее время Кылыч лечился от межпозвоночной грыжи шейного отдела в одной из частных больниц Стамбула. По ее словам, именно из-за этой проблемы со здоровьем актер не мог ездить на съемочную площадку и носил шейный воротник.

В рамках расследования также стал известен протокол осмотра места происшествия. В нем отмечается, что у входа в комплекс, где жил Кылыч, дежурит охрана, имеются камеры видеонаблюдения, а вход и выход в здание контролируются.

Кроме того, на железной двери квартиры не было обнаружено следов взлома. В прихожей и в зоне входа в гостиную были найдены осколки тарелок одинакового цвета и узора.

На месте происшествия также были обнаружены подозрительные вещества. В металлической коробке в гостиной нашли вещество растительного происхождения зеленого цвета, предположительно являющееся наркотиком, а также бумагу, используемую для скручивания сигарет.

Кроме того, внутри матерчатого чемодана перед книжным шкафом в пакете с черным зажимом было обнаружено вещество растительного происхождения зеленого цвета. В чемодане также нашли три банкнота номиналом по 200 турецких лир, которые, как отмечается, были свернуты в виде трубочек и могли использоваться для употребления наркотиков.

Расследование по факту смерти Серхата Кылыча продолжается. Окончательное заключение о точной причине смерти актера пока не опубликовано.

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