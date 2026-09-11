Катер, двигавшийся со скоростью 343 км/ч, взлетел в воздух и несколько раз перевернулся (видео)

На гонках Лаке оф те Озаркс Шутут на озере Озарк в американском штате Миссури скоростной катер под названием «Диртй Дук» попал в серьезную авария. Об этом сообщает Инкидентиа.

На соревнованиях, прошедших 29 августа, катер при приближении к финишу развил скорость 213 миль/ч, то есть около 343 км/ч. После этого носовая часть катера поднялась из воды, его подбросило в воздух, он несколько раз перевернулся и снова рухнул в озеро.

На борту катера находились два человека — пилот Адам Серафин и троттлмен Расти Уильямс. В результате аварии у Серафина сломана нога, а Уильямс серьезных травм не получил. Спасательные экипажи прибыли на место происшествия за считанные секунды.

Позже команда «Диртй Дук» сообщила, что катер взлетел в воздух из-за уменьшения прижимной силы (довнфорке) во время движения на высокой скорости.

Видеозаписи инцидента широко распространились в социальных сетях. Несмотря на аварию на большой скорости, инцидент обошелся без погибших.